В Тюмени представлено почти 100% необходимой онкологической помощи

По словам Владимира Елишева, основная причина, почему онкобольные едут лечиться за границу — это наличие лучшего сервиса. «Сервис доступности, обеспечение сопровождения, получение медуслуг — это выбирает наибольшая категория населения. Но есть и отдельные направления лечения в Европе или странах Северной Америки, где на уровне разработок или апробаций используют новые методики, которые не так доступны и развиты у нас. Или существуют международные онкологические центры, которые работают на весь мир, где та или иная технология достаточно широко развита за счет того, что они имеют дело с гораздо большим количеством пациентов именно этого узкого направления», — отметил врач.