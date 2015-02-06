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В Тюмени представлено почти 100% необходимой онкологической помощи

6 февраля 2015, 08:42
Почти 100% необходимой онкологической помощи представлено в Медицинском городе в Тюмени, а за границу на лечение люди едут только из-за сервиса. Такое мнение высказал первый заместитель главного врача Медицинского города Владимир Елишев.
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Тюмень

«На сегодняшний день порядка 99,9% всей необходимой онкологической помощи, в том числе и методик, представлены в нашем Медицинском городе. Оснащенность технологического профиля, к которому относятся диагностические методики, лучевая терапия, имеет одну тенденцию во всем мире — примерно один раз в 10 лет происходят опционные или модельные обновления оборудования. Что касается хирургического профиля, то здесь ежегодно, в том числе и в нашем учреждении, выделяется достаточно большие финансовые средства для того, чтобы хирурги могли получать современные инструменты и другие расходные материалы, — сказал он.

По словам Владимира Елишева, основная причина, почему онкобольные едут лечиться за границу — это наличие лучшего сервиса. «Сервис доступности, обеспечение сопровождения, получение медуслуг — это выбирает наибольшая категория населения. Но есть и отдельные направления лечения в Европе или странах Северной Америки, где на уровне разработок или апробаций используют новые методики, которые не так доступны и развиты у нас. Или существуют международные онкологические центры, которые работают на весь мир, где та или иная технология достаточно широко развита за счет того, что они имеют дело с гораздо большим количеством пациентов именно этого узкого направления», — отметил врач.

Он также подчеркнул, что в Тюменской области количество пациентов, справившихся с раком, увеличивается. Более 20 тысяч человек прошли лечение и находятся на диспансерном учете. «Мы пациента не отпускаем после лечения, а предоставляем грамотное и квалифицированное диспансерное обеспечение», — добавил Владимира Елишева.

Фото: med2.ru

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