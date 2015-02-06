В Тюмени появились свои «финский» сыр и хамон

На помощь жителям Тюмени пришли фермеры Ишимского района. В одном из личных подсобных хозяйств Тюменской области начали изготавливать домашний сыр низкой жирности, который вполне может заменить финский продукт.
Сыр, изготовленный в личном подсобном хозяйстве Вероники Брятовой, был отправлен на экспертизу. Как выяснилось, по структуре и по вкусу он очень похож на финский сыр низкой жирности, которого сейчас в магазинах не найти. Жирность ишимского сыра — 7,32 %, ниже, чем у финского. Это значит, его спокойно могут позволить себе люди, следящие за фигурой и соблюдающие спортивный режим. На данный момент тюменские предприниматели активно налаживают поставки ишимского сыра в наш город.
Не останутся тюменцы и без вкуснейших мясоколбасных изделий местного производства. Так, мясокомбинат «Ялуторовский» уже сейчас готов предложить горожанам сыровяленые и варено-копченые колбасы, созданные как по традиционным, так и по оригинальным технологиям с использованием охлажденного и подмороженного мяса местных производителей, оригинальных специй.
В рамках плана Тюменской области по импортозамещению мясокомбинат «Ялуторовский» первым в регионе начал выпускать хамон — испанский национальный деликатес.
Что же думают сами тюменцы относительно продуктов местного производства? Действительно, многие с нетерпением ждали появления на прилавках магазинов аналога финского сыра. Так, тюменец под ником nif-nif писал на форуме NashGorod.ru: «Вопрос ассортимента — не всегда вопрос гурманства. Наши сыры имеют жирность от 40 до 60%. Олтермани — 9, 17, 27 % и выше. По вкусу жирные лучше, но мне по здоровью приходится брать лёгкий. Выпускают же наши лёгкие сметану, творог, майонез. Вот и насчёт сыров в этом плане побеспокоились бы. Пока финский не исчезнет, буду отравляться им».
А вот по поводу продукции Ялуторовского комбината тюменцы отзываются неоднозначно. Пользователь портала Evglan доволен данной продукцией, в отличие от цены на нее. Он написал: «Был недавно на Ялуторовском мясокомбинате. Чистота, как в больнице. Может и есть где-то не хорошие изготовители, от них мигом избавятся. Другое дело цена. Дали им раздолье, конкурентов убрали, они и рады стараться».
А некоторые сочли данную продукцию местного производства, например, тот же, хамон, вообще не нужной. Так, пользователь портала Havriil написал: «Дефицит хамона в организме? От этого еще не только никто не умер, но даже наметок на похудение от недостатка этих продуктов не замечено. Процентов этак 80–90 населения страны вообще не знают что такое хамон».
Фото: http://surfingbird.ru