В Тюмени появились свои «финский» сыр и хамон

Что же думают сами тюменцы относительно продуктов местного производства? Действительно, многие с нетерпением ждали появления на прилавках магазинов аналога финского сыра. Так, тюменец под ником nif-nif писал на форуме NashGorod.ru: «Вопрос ассортимента — не всегда вопрос гурманства. Наши сыры имеют жирность от 40 до 60%. Олтермани — 9, 17, 27 % и выше. По вкусу жирные лучше, но мне по здоровью приходится брать лёгкий. Выпускают же наши лёгкие сметану, творог, майонез. Вот и насчёт сыров в этом плане побеспокоились бы. Пока финский не исчезнет, буду отравляться им».