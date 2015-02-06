На Ямской и Олимпийской временно отключат воду

Так, по информации водоснабжающей организации, порыв случился у дома № 23 по улице Олимпийской. В 10 часов утра в связи с работами на этом участке от водоснабжения отключат дома по адресам: 30 лет Победы: 22; Олимпийская: 23, 25, 27, 33, 35, 37; а также медучреждение на Олимпийской,19а. Предварительная дата включения: 07 февраля 2015 в 10 утра.