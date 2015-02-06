Куда сходить в Тюмени в выходные: 6 — 8 февраля

6 февраля в «Пятом углу» пройдет мастер-класс-джем по игре на барабанах и перкуссии. Сергей Жемчужников, барабанщик-перкуссионист, расскажет и покажет, как играть со вкусом. Вместе со зрителями он разберет аппетитные ритмы этнических барабанов-congas, маракасов и шейкеров. Расскажет, как выглядит кахон и с чем его едят. Всё это — под сочным соусом джембе! Начало в 19 часов.