Куда сходить в Тюмени в выходные: 6 — 8 февраля

Культовая группа «Пикник» 7 февраля выступит в Тюменской филармонии с новой концертной программой «Чужестранец».
Продовольственные ярмарки с ценами ниже рыночных будут работать в Тюмени с 7 февраля. На 4 площадках будут продавать социально значимые продукты питания. Ярмарки будут действовать на территории возле ОАО «Тюменская ярмарка» (ул. Севастопольская, 12); торговый центр «Порт» (ул. Мельникайте, 126, корп.2); Рынок «Михайловский (ул. Федюнинского, 55); рынок «Заречный двор» (проезд Солнечный, 11).
Театральный киносезон в «Синема Парке» продолжается. Увидеть балет «Щелкунчик» Большого театра на киноэкране можно будет 8 февраля. Это версия Юрия Григоровича, поставленная в 1968 году в Большом театре, — одна из лучших в мире. Волшебно сделаны не только дуэты Мари и Принца и бесподобные вальсы кордебалета, но и танцы оживших кукол — испанцев, китайцев, французов.
Российский рэп-исполнитель и битмейкер Рем Дигга с презентацией нового альбома, а также всеми хитами 8 февраля выступит в КТЗ «Байконур» (Ленина, 4). Роман уникален своим редким взглядом на жизнь, в котором смешивается чернуха и романтика, провинциальный быт и широкий кругозор, а также физическая ограниченность и ментальная свобода. Телефон для справок: 546–546. Билеты от 600 руб.
В центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» 7 февраля пройдет всероссийский фестиваль, традиционная массовая гонка «Лыжня России». Также «Лыжня России» примет участников на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья по ул. Рощинское шоссе, 2. В 12 запланированы VIP-забеги на 1 тысячу метров, далее состоятся семейные и массовые старты. Основная часть забегов начнется ближе к часу дня.
Четвёртый этап Чемпионата по фигурному вождению автомобиля «Зимний спринт-2014/15» примет ледовая трасса озера Алебашево в воскресенье, 8 февраля. В 09:30 стартуют тренировочные заезды, а в 13 часов начнутся квалификационные заезды.
Как избежать типичных ошибок при подборе одежды, каким может быть повседневный образ, как найти свою цветовую гамму расскажет тюменцам стилист Анастасия Листрова на встрече, которая пройдет 8 февраля в 14 часов в «Чайной гавани» (Грибоедова, 13). Стоимость — 300 рублей.
Праздновать день рожденья Боба Марли будут в пятницу на Fabric loft (Молодежная, 74/4). Из колонок будет мягко литься музыка регги, будут звучать живые инструменты и Dj, исполняться коллективные песни, плавные танцы. Бесплатный ПУЭР и кофе мокка без ограничений. Вход — 200 рублей.
7 февраля в СК «Прибой» (проезд Борцов Октября, 2а) состоятся открытые соревнования по черлидингу, проект обещает быть зрелищным. Соревнования в номинациях чир-данс, чир/чир-микс, групповые и партнерские станты стартуют в 14 часов.
6 февраля в «Пятом углу» пройдет мастер-класс-джем по игре на барабанах и перкуссии. Сергей Жемчужников, барабанщик-перкуссионист, расскажет и покажет, как играть со вкусом. Вместе со зрителями он разберет аппетитные ритмы этнических барабанов-congas, маракасов и шейкеров. Расскажет, как выглядит кахон и с чем его едят. Всё это — под сочным соусом джембе! Начало в 19 часов.
В Тюменском технопарке 8 февраля в 14 часов пройдет открытый урок по фотографии от новой фотошколы. Организаторы обещают рассказать, как происходит процесс съёмки, нужна ли длительная подготовка и дорогой фотоаппарат, как работать с моделью и что нужно для красивого снимка. Записаться на занятие можно в группе http://vk.com/event86475918.
Отправиться в захватывающую прогулку по нашему городу предлагает «Необычайная Тюмень». «От Свято-Троицкого монастыря устремимся в даль по рельсам, достигнем мельзаводского пруда, оврагов Бабарынки и завода Нефтемаш. Нас ждут божественные гаражи, крутые спуски-подъемы и дух города, сочащийся сквозь каждую зелёную травинку. Не пропустите!», — пишут организаторы. Встреча участников — по адресу Коммунистическая, 10 у Свято-Троицкого монастыря в воскресенье в 11:00.
Делать бесплатные татуировки будут в тайм-кафе «Кроличья нора» (Республики, 160/1) 8 февраля с 10 утра. Для тех, кто не готов к решительным действиям, будут временные татуировки хной. Подробности в группе http://vk.com/rhtatoo.
Презентация сборника стихов тюменских поэтов, напечатанных на туалетной бумаге, состоится 7 февраля в 19:00 в киноконцертном зале «Космос». «Такая форма изложения, по нашему мнению, поможет взглянуть на привычные вещи под другим углом и хоть немного развернет читателя лицом к поэзии», — сообщает организатор. Стоимость билетов: 100–200 рублей. Подробности http://vk.com/stihivnutri.
Фанатов «Властелина колец» ждут 7 февраля в «Космосе». Всю ночь вы будете смотреть фильмы из любимой трилогии — начнется мероприятие в 21:30 и завершится к 11 утра. Стоимость билетов — от 399 рублей на всю ночь. http://vk.com/kinoch_0702t
7 февраля в танцевальном центре «Альби» пройдет открытый урок по ваакингу и вогу. Занятие проводит Денис Дмитриев, начало в 19 часов.