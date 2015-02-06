Дешевый бензин появится в России только через три года

В целом, за прошлый год стоимость топлива в городе значительно выросла. Так, например, в начале прошлого года литр Аи-92 стоил всего 29,4 руб/л., а Аи-95 — 32,4 руб./л. Бензин Аи-98 можно было приобрести за 34,4 руб./л. По данным Росстата, за прошлый год цены на бензин в России выросли на 7,6% по сравнению с 2013 годом.