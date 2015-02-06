Дешевый бензин появится в России только через три года

Как пояснил замминистра, предложение бензина будет превышать спрос лишь к 2017 году. «Почему у нас цены на бензин не падают? У нас большое предложение дизеля, есть плюсы по мощностям производства бензина. Но мы продолжаем модернизироваться. Превышение предложения бензина над спросом мы ожидаем к 2017 году», — заявил он.
«Если у нас в 2018 году будет преобладать предложение по качественному бензину и дизтопливу, то возможно либо повышение экспорта, либо снижение цен на внутреннем рынке», — цитирует Молодцова «ТАСС».
Добавим, что несмотря на низкие цены на нефть, бензин в России в последнее время дорожает. В том числе, из-за «налогового маневра». По мнению экспертов, уже в мае в России может разразиться настоящий топливный кризис, а цены на бензин поднимутся до отметки 50 рублей за литр.
На сегодняшний день цены на автомобильное топливо в Тюмени остались на прежнем уровне. Более того, несмотря на общую негативную динамику повышения стоимости бензина, в Тюменской области с декабря прошлого года наблюдается незначительное понижение стоимости топлива.
В целом, за прошлый год стоимость топлива в городе значительно выросла. Так, например, в начале прошлого года литр Аи-92 стоил всего 29,4 руб/л., а Аи-95 — 32,4 руб./л. Бензин Аи-98 можно было приобрести за 34,4 руб./л. По данным Росстата, за прошлый год цены на бензин в России выросли на 7,6% по сравнению с 2013 годом.
По состоянию на пятницу, 6 февраля, средняя цена литра бензина марки А-92 в Тюмени составляет 32,2 рубля. Марки А-95 и А-98 стоят 33,8 и 37 руб./л., соответственно.