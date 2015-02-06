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Четвёртый этап «Зимнего спринта» пройдёт 8 февраля

6 февраля 2015, 10:19
Четвёртый этап Чемпионата по фигурному вождению автомобиля «Зимний спринт-2014/15» примет ледовая трасса озера Алебашево в воскресенье, 8 февраля.

Трасса проложена по льду замерзшего озера, что позволит участникам показать свои навыки вождения на ледовом покрытии, а также отточить собственное мастерство управления на льду, что немаловажно в условиях зимы на улицах города.

На четвёртом этапе Чемпионата по фигурному вождению автомобиля «Зимний спринт-2014/15» 8 февраля на трассе озера Алебашево выступят пилоты из Тюмени, Ялуторовска, Ишима, Омска, Кургана и других городов.

Предварительный календарь Чемпионата «Зимний спринт-2014/15»:

I этап: 21 декабря 2014 г. — трасса «Мирай Субару»

II этап: 4 января 2015 г. — трасса оз. Алебашево

III этап: 18 января 2015 г. — трасса «Мирай Субару»

IV этап: 8 февраля 2015 г. — трасса оз. Алебашево

V этап (финал): 22 февраля 2015 г. — трасса «Мирай Субару»

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