Четвёртый этап «Зимнего спринта» пройдёт 8 февраля

Трасса проложена по льду замерзшего озера, что позволит участникам показать свои навыки вождения на ледовом покрытии, а также отточить собственное мастерство управления на льду, что немаловажно в условиях зимы на улицах города.
На четвёртом этапе Чемпионата по фигурному вождению автомобиля «Зимний спринт-2014/15» 8 февраля на трассе озера Алебашево выступят пилоты из Тюмени, Ялуторовска, Ишима, Омска, Кургана и других городов.
Предварительный календарь Чемпионата «Зимний спринт-2014/15»:
I этап: 21 декабря 2014 г. — трасса «Мирай Субару»
II этап: 4 января 2015 г. — трасса оз. Алебашево
III этап: 18 января 2015 г. — трасса «Мирай Субару»
IV этап: 8 февраля 2015 г. — трасса оз. Алебашево
V этап (финал): 22 февраля 2015 г. — трасса «Мирай Субару»