Тюменские леса находятся под постоянной охраной

За прошлый год специалистами департамента лесного комплекса и инспекторами ГКУ «Тюменьлес» было выявлено почти полторы тысячи нарушений требований лесного законодательства, требований пожарной безопасности в лесах, в том числе 188 незаконных рубок лесных насаждений.
При этом почти в 93 процентах случаев были установлены виновники. В отношении нарушителей лесного законодательства составлено более 1200 протоколов, привлечено к административной ответственности почти 900 граждан, свыше 160 должностных лиц и почти столько же юридических лиц.
Наложено свыше 700 административных штрафов на сумму более трех миллионов рублей. Почти 94 процента из них на конец года были оплачены. Наибольшее количество административных дел возбуждено за нарушение требований пожарной безопасности в лесах — 826 дел, за нарушения правил использования лесов — 265 дел, нарушение правил санитарной безопасности в лесах — 17 дел, незаконная рубка лесных насаждений — 27 дел, самовольное занятие и использование лесных участков — 27 дел.
В правоохранительные органы направлено 170 материалов по незаконным рубкам для возбуждения уголовного дела по ст. 260 УК РФ, возбуждено на конец года 147 уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности 49 лиц.
По делам о лесных пожарах, возникших на землях лесного фонда и не причинивших ущерб лесам и лесным насаждениям, проведено 227 административных расследований. При проведении мероприятий по надзору организовано свыше 2300 патрулирований.
Совместно с сотрудниками ДПС-ГИБДД проведено 764 совместных мероприятия по контролю, в т.ч. 517 дежурств на стационарных и передвижных постах ДПС, проверено совместно 343 единицы автотранспорта.
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