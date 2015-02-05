Тюменские леса находятся под постоянной охраной

Наложено свыше 700 административных штрафов на сумму более трех миллионов рублей. Почти 94 процента из них на конец года были оплачены. Наибольшее количество административных дел возбуждено за нарушение требований пожарной безопасности в лесах — 826 дел, за нарушения правил использования лесов — 265 дел, нарушение правил санитарной безопасности в лесах — 17 дел, незаконная рубка лесных насаждений — 27 дел, самовольное занятие и использование лесных участков — 27 дел.