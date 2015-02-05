Конкурс водоканала может стать лучшим социальным проектом России

«Подобные конкурсы крайне важны для развития кадрового потенциала водно-коммунальной сферы, еще несколько лет назад в отрасли назревала серьезная проблема, когда средний возраст работников превышал 46 лет, — рассказывает директор по персоналу компании „Тюмень Водоканал“ Марина Александрова, — сейчас, в рамках единой кадровой политики группы компаний „РОСВОДОКАНАЛ“, мы возрождаем институт наставничества, создаем внутренние программы обучения и развития персонала и, используя внутренние интеллектуальные ресурсы, повышаем уровень профессиональных и личностных компетенций сотрудников. Ведем активную работу с советом молодых специалистов сразу по нескольким направлениям. Мы понимаем, что от квалификации персонала предприятий водно-коммунального комплекса напрямую зависит комфорт и безопасность граждан, бесперебойная работа предприятий и социальных учреждений и здесь очень важно сохранить накопленный опыт, обеспечить преемственность поколений. В конкурсе „Мастер“ наши лучшие люди ежегодно принимают участие и это отличный толчок для дальнейшего развития персонала и повышения имиджа рабочих профессий».