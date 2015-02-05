Конкурс водоканала может стать лучшим социальным проектом России

Конкурс давно стал традиционным, в прошлом году он проводился уже пятый раз. Все пять лет работники тюменского водоканала неизменно принимают в нем самое активное участие, борясь за звание лучших профессионалов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства.
По словам организаторов программы «Лучший социальные проекты России-2014», подведение итогов лучших практик показывает, насколько глубоко компании осознают важность инвестирования в социальную сферу и инициирована в поддержку курса Правительства РФ на укрепление социальной политики на основе партнёрства государства, общества, бизнеса и СМИ.
Участниками программы стали уже более 50 крупных компаний России, внесших существенный вклад в стимулирование и продвижение идей социально-ответственного бизнеса.
В пятом межрегиональном конкурсе профмастерства «Мастер-2014» приняли участие слесари аварийно-восстановительных работ из Барнаула, Тюмени, Краснодара, Воронежа, Оренбурга, Твери и Омска. Всего более 70 специалистов. Задания для конкурсантов «Мастера-2014» были максимально приближены к реальным условиям работы. Участники монтировали водопроводные узлы, ликвидировали повреждения трубопровода в грунте без отключения водоснабжения, а также искали металлоискателем похищенные чугунные люки.
«Подобные конкурсы крайне важны для развития кадрового потенциала водно-коммунальной сферы, еще несколько лет назад в отрасли назревала серьезная проблема, когда средний возраст работников превышал 46 лет, — рассказывает директор по персоналу компании „Тюмень Водоканал“ Марина Александрова, — сейчас, в рамках единой кадровой политики группы компаний „РОСВОДОКАНАЛ“, мы возрождаем институт наставничества, создаем внутренние программы обучения и развития персонала и, используя внутренние интеллектуальные ресурсы, повышаем уровень профессиональных и личностных компетенций сотрудников. Ведем активную работу с советом молодых специалистов сразу по нескольким направлениям. Мы понимаем, что от квалификации персонала предприятий водно-коммунального комплекса напрямую зависит комфорт и безопасность граждан, бесперебойная работа предприятий и социальных учреждений и здесь очень важно сохранить накопленный опыт, обеспечить преемственность поколений. В конкурсе „Мастер“ наши лучшие люди ежегодно принимают участие и это отличный толчок для дальнейшего развития персонала и повышения имиджа рабочих профессий».
Проведение торжественной церемонии подведения итогов и награждение «Лучших социальных проектов России-2014» состоится в Москве, 2 марта 2015 года, сообщает руководитель пресс-службы компании «Тюмень Водоканал» Иван Камельских.