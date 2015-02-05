Фирму «Зуммер» подозревают в хищении из бюджета 5,5 млн рублей

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту хищения из бюджета 5,5 млн рублей при выполнении контракта на строительство оптоволоконных линий связи для госучреждений.
«В 2006–2008 г. правительством Тюменской области были выделены деньги на объединение государственных учреждений региона современной высокоскоростной телекоммуникационной связью с выходом в Интернет. Областным департаментом стратегического развития, предприятием „Тюменский региональный телекоммуникационный центр“ (заказчики) и ООО „Зуммер“ (подрядчик) было заключено два государственных контракта на выполнение строительства волоконно-оптических линий связи для организации государственной сети передачи данных в г. Тюмени. При этом подрядчик ООО „Зуммер“ должен был подготовить сметную документацию», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Там отметили, что руководство ООО «Зуммер» недобросовестно отнеслось к выполнению государственного заказа и включило в смету, а затем и в акты выполненных работ завышенные объемы работ, которые фактически не выполнялись, за что получило более 5,5 млн рублей из бюджета Тюменской области.
В связи с общественным резонансом материалы проверки были истребованы из УМВД России по г. Тюмени и изучены в прокуратуре Тюменской области. 30 января 2015 года следственной частью следственного управления УМВД России по Тюменской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Расследование находится на контроле прокуратуры области.
В редакцию интернет-портала поступило письмо от ООО «Зуммер». Приводим его текст полностью (орфография и пунктуация сохранены):
«ООО „Зуммер“ выполнило все свои обязательства по двум госконтрактам на строительство ВОЛС для организации государственной сети передачи данных в Тюмени без нарушений закона и интересов заказчика. Все объемы работы и цены обоснованы и подтверждены документально. На ООО „Зуммер“ длительное время оказывается давление в связи с крупным корпоративным спором между двумя учредителями ООО „Северное волокно“. С апреля 2014 г. в отношении ООО „Зуммер“ проводятся всевозможные проверки, однако никаких нарушений до сих пор найдено не было. Только по истечении 9 месяцев возбудили дело по событиям семилетней давности, найдя „нарушения“ в определении цены работ. Хотя ранее и цена работ, и сами выполненные работы многократно проверялись. В таких случаях обычно обращаются в арбитражный суд, доказывая „завышение“ в суде. Руководство компании считает, что возбуждение уголовного дела — это „чрезмерное решение, соответствующее интересам Сергея Сорогина в корпоративном споре“.
По мнению представителей компании, „обвинительный пресс-релиз — это новое слово в связях с общественностью, так как ничего еще не доказано, а ярлыки уже всем раздали“. Отдельного упоминания заслуживает ссылка на такое обоснование возбуждения уголовного дела, как „общественный резонанс“. Никакого, так называемого „общественного резонанса“, не было, никто и нигде его не зафиксировал.
Возможно, под этой пустой формулировкой прячут инициативы участника корпоративного спора Сергея Сорогина. Полагаем, что время все расставит на свои места, репутация ООО „Зуммер“ будет восстановлена, корпоративный конфликт разрешен без подобного грубого давления. Мы, в свою очередь, заявляем, что окажем любое содействие правоохранительным органам в получении информации в рамках действующего законодательства и докажем свою полную невиновность».