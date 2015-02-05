Фирму «Зуммер» подозревают в хищении из бюджета 5,5 млн рублей

«ООО „Зуммер“ выполнило все свои обязательства по двум госконтрактам на строительство ВОЛС для организации государственной сети передачи данных в Тюмени без нарушений закона и интересов заказчика. Все объемы работы и цены обоснованы и подтверждены документально. На ООО „Зуммер“ длительное время оказывается давление в связи с крупным корпоративным спором между двумя учредителями ООО „Северное волокно“. С апреля 2014 г. в отношении ООО „Зуммер“ проводятся всевозможные проверки, однако никаких нарушений до сих пор найдено не было. Только по истечении 9 месяцев возбудили дело по событиям семилетней давности, найдя „нарушения“ в определении цены работ. Хотя ранее и цена работ, и сами выполненные работы многократно проверялись. В таких случаях обычно обращаются в арбитражный суд, доказывая „завышение“ в суде. Руководство компании считает, что возбуждение уголовного дела — это „чрезмерное решение, соответствующее интересам Сергея Сорогина в корпоративном споре“.