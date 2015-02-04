Уральский народный хор исполнит советское ретро

Уральский Государственный академический русский народный хор является одним из известнейших коллективов в городе Екатеринбурге, Свердловской области, городах России и за рубежом. За 65 лет своей деятельности, коллектив побывал более чем в 40 странах мира, его искусству рукоплескали зрители Польши, Югославии, Кореи, Чехословакии, Венгрии, Англии, Франции, Монголии, Италии, Германии, Австрии, Индии, Японии, Швеции и Голландии. При этом хор никогда не забывал своих российских зрителей, выступая в самых отдаленных уголках страны.