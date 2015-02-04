Уральский народный хор исполнит советское ретро

Уральский Государственный академический русский народный хор является одним из известнейших коллективов в городе Екатеринбурге, Свердловской области, городах России и за рубежом. За 65 лет своей деятельности, коллектив побывал более чем в 40 странах мира, его искусству рукоплескали зрители Польши, Югославии, Кореи, Чехословакии, Венгрии, Англии, Франции, Монголии, Италии, Германии, Австрии, Индии, Японии, Швеции и Голландии. При этом хор никогда не забывал своих российских зрителей, выступая в самых отдаленных уголках страны.
Уральский хор имеет свою визитную карточку, это — разнообразный песенный репертуар: свадебные, игровые, шуточные и плясовые народные песни. Красочны и самобытны лирические танцы, вихревые пляски и кадрили. Вызывают восторги слушателей хороводы, танцевальные картинки и сюжеты, поставленные на основе фольклорного материала Уральского края. Жемчужиной программы хора является танцевальный «Триптих», созданный по мотивам уральских промыслов, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.
Особую прелесть программы и узнаваемость региона придают яркие, красочные костюмы участников хора и танцевальной группы, созданные на основе народной одежды.
Художественный руководитель Уральского хора — Евгений Пасечник. Программа «Советское ретро».