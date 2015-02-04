Тюменцев приглашают на ретро-танцы и встречу с героем афганской войны

В библиотеке-филиале № 7 (ул. Камчатская, 1-а) в 14 часов начнется встреча «Мы уходим с Востока» с героем афганской войны. Гражданская война в Афганистане (1979 — 1989) — это серия вооружённых конфликтов за политическую власть в стране. Для того чтобы в памяти подрастающего поколения отложилась информация об этом историческом событии и подвиг наших солдат не забывался в дальнейшем, нужно не только читать и смотреть фильмы. Встречу с участником войны организует Григорий Григорьев, ветеран афганской войны, подполковник ВДВ, председатель общественной организации «Союз десантников».
В 13 часов на площадке средней школы № 28 (ул. Камчатская, 154) начнется игровая программа «Зимние забавы». В программе: спортивные состязания, «Веселые старты». Организатор — Дом культуры «Тура».
Киноклуб «За семью печатями» откроется в 14 часов в центре культуры и искусства «Современник» (ул. Олимпийская, 9). Гостей мероприятия ждет просмотр фильма о блокадном Ленинграде «Зимнее утро». Его главная героиня — десятилетняя девочка, сражающаяся за свою жизнь и жизнь маленького мальчика в тяжелые военные годы.
В 14:00 в читальном зале Центральной детской библиотеки (ул. Харьковская, 48/2) начнется обзор сайтов для детского творчества «Интернет-мозаика». Ребята познакомятся с такими интересными сайтами, как: «Планета оригами», «МАМАм-ПАПАмсеть», «Детское творчество».
Слайд-путешествие «По городам и странам вместе с героями книг» начнется в 14 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2). Сотни памятников литературным героям находятся в разных уголках мира. Каждый литературный герой — это история, которую знают, любят и берегут. Во время мероприятия дети совершат заочное путешествие по миру, где стоят памятники сказочным персонажам. В Копенгагене они посмотрят на памятник Русалочке, в Ижевске — на памятник Буратино, в Вильнюсе — на памятник доктору Айболиту. В Амстердаме увековечен любимец не только детей, но и взрослых — Карлсон и другие.
В ДНК «Строитель» (ул. Республики, 179) в 18:00 начнется танцевальная ретро-программа для среднего и старшего возраста. Ансамбль русских народных инструментов «Ваталинка» и его солисты М. Шепеленко, Н. Малаенко, М. Коростелёва исполнят песни прошлых лет, сообщает департамент культуры администрации города Тюмени.
Завершит день спектакль «Носферату» в Молодежном театре «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а), начало — в 19 часов. Амалия Носферату пригласила в гости человека из театра, чтобы отдать ему для спектакля ненужные вещи. Оказалось, что отдает она ему всю свою жизнь.