Тюменцев приглашают на ретро-танцы и встречу с героем афганской войны

Слайд-путешествие «По городам и странам вместе с героями книг» начнется в 14 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2). Сотни памятников литературным героям находятся в разных уголках мира. Каждый литературный герой — это история, которую знают, любят и берегут. Во время мероприятия дети совершат заочное путешествие по миру, где стоят памятники сказочным персонажам. В Копенгагене они посмотрят на памятник Русалочке, в Ижевске — на памятник Буратино, в Вильнюсе — на памятник доктору Айболиту. В Амстердаме увековечен любимец не только детей, но и взрослых — Карлсон и другие.