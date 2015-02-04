Точного прогноза паводка пока нет, но большой воды в регионе не ожидается

Лед на водоемах Тюменской области начнет таять еще нескоро — даже до календарной весны еще месяц, а в МЧС уже продумывают противопаводковые мероприятия. Большой воды в регионе не ожидается, но даже при значительном повышении уровня воды в реках возможно лишь частичное подтопление некоторых населенных пунктов и участков автодорог.
По данным МЧС, на юге Тюменской области более 4790 рек и 547 озер. Период весеннего половодья, как правило, начинается со второй половины апреля в южных и центральных районах и длится до начала июня на севере региона. При наихудшем развитии событий — если в марте—апреле будет много дождей, и уровень воды в реках поднимется на 1–2 метра выше средних показателей — возможна угроза частичного подтопления нескольких населенных пунктов, низководных мостов и участков автодорог местного значения. Однако, как считают специалисты, большой воды в регионе в этом году не ожидается.
«Пока есть только предварительный прогноз, но, если брать погодные условия на сегодняшний день, паводок будет таким же, как в прошлом году. Возможно незначительное повышение уровня воды, но каких-то критических моментов я не вижу», — рассказал журналистам начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин.
Он подчеркнул, что более точные данные будут к середине марта: неизвестно, какие сюрпризы преподнесут жителям региона февраль и начало календарной весны. Юрий Алехин напомнил, что в прошлом году большое количество осадков выпало не только в марте, но и в апреле. Начальник регионального управления МЧС пояснил журналистам, что масштабы паводка будут зависеть также и от глубины промерзания почвы. В этом году эта величина больше, чем в прошлом на 15–20 см, поэтому земля будет отогреваться немного дольше, и в грунт уйдет меньше воды.
Юрий Алехин отметил, что в прошлом году в регионе было подтоплено шесть низководных мостов. Кроме того, некоторые проблемы были в Ишимском районе — до критической отметки воде оставалось подняться на 20 см. Чтобы вовремя защитить населенные пункты, мосты и дороги от подтопления, в ГУ МЧС по Тюменской области уже продумывают противопаводковые мероприятия. В частности в конце марта — начале апреля планируется разрушение девяти ледовых переправ. Регулярно будет проводиться мониторинг паводковой обстановки на основных бассейнообразующих реках региона, а в муниципальных районах для измерения уровня воды установят «сваи-мерники».
Юрий Алехин рассказал, что в этом году на противопаводковые мероприятия выделено 29 млн рублей. Эти средства распределены по муниципалитетам, чтобы местные власти смогли принять превентивные меры по защите населенных пунктов от воды.
Отметим, что говорить о противопаводковых мероприятиях в разгар зимы в МЧС решили неслучайно. В этом году риски подтопления и подмыва берегов имеют 4,5 тысячи населенных пунктов в России. Об этом сообщил во время селекторного совещания глава МЧС России Владимир Пучков. Уже сейчас в некоторых регионах проводится работа по ослаблению льда — распиловка, чернение, подрыв, уточнены мероприятия по защите мостов, дамб, автомобильных и железных дорог, линий электропередач и связи. Наибольший риск развития паводковой обстановки по неблагоприятному сценарию прогнозируется на Алтае, в Якутии, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях, на Ямале и в Югре.