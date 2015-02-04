Точного прогноза паводка пока нет, но большой воды в регионе не ожидается

Он подчеркнул, что более точные данные будут к середине марта: неизвестно, какие сюрпризы преподнесут жителям региона февраль и начало календарной весны. Юрий Алехин напомнил, что в прошлом году большое количество осадков выпало не только в марте, но и в апреле. Начальник регионального управления МЧС пояснил журналистам, что масштабы паводка будут зависеть также и от глубины промерзания почвы. В этом году эта величина больше, чем в прошлом на 15–20 см, поэтому земля будет отогреваться немного дольше, и в грунт уйдет меньше воды.