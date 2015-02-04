РЖД заплатит родственникам попавшего под поезд студента

В декабре 2014 года родители и сестра погибшего обратились в Калининский районный суд г. Тюмени с иском к ОАО «Российские железные дороги» о компенсации морального вреда и судебных расходов. Ответчик в судебном заседании возражал против иска. Участвующий в деле прокурор поддержал потерпевших и дал заключение об удовлетворении заявленных требований.