РЖД заплатит родственникам попавшего под поезд студента

По решению суда ОАО «Российские железные дороги» выплатит 1 миллион рублей родственникам тюменского студента, который попал под поезд и погиб.
14 января 2007 года вблизи пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе магазина «Маяк» подвижным составом поезда был смертельно травмирован 21-летний студент Тюменского государственного архитектурно-строительного университета.
«Молодой человек поскользнулся и в момент падения оказался в габарите подвижного состава. Машинист поезда применил экстренное торможение с подачей песка, однако наезда на молодого человека избежать не удалось», — сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
В декабре 2014 года родители и сестра погибшего обратились в Калининский районный суд г. Тюмени с иском к ОАО «Российские железные дороги» о компенсации морального вреда и судебных расходов. Ответчик в судебном заседании возражал против иска. Участвующий в деле прокурор поддержал потерпевших и дал заключение об удовлетворении заявленных требований.
Накануне суд, рассмотрев дело, взыскал с ОАО «Российские железные дороги» в пользу родителей и сестры погибшего 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда.