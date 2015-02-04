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РЖД заплатит родственникам попавшего под поезд студента

4 февраля 2015, 13:05
По решению суда ОАО «Российские железные дороги» выплатит 1 миллион рублей родственникам тюменского студента, который попал под поезд и погиб.
Сюжет
Тюмень

По решению суда ОАО «Российские железные дороги» выплатит 1 миллион рублей родственникам тюменского студента, который попал под поезд и погиб.

14 января 2007 года вблизи пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе магазина «Маяк» подвижным составом поезда был смертельно травмирован 21-летний студент Тюменского государственного архитектурно-строительного университета.

«Молодой человек поскользнулся и в момент падения оказался в габарите подвижного состава. Машинист поезда применил экстренное торможение с подачей песка, однако наезда на молодого человека избежать не удалось», — сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В декабре 2014 года родители и сестра погибшего обратились в Калининский районный суд г. Тюмени с иском к ОАО «Российские железные дороги» о компенсации морального вреда и судебных расходов. Ответчик в судебном заседании возражал против иска. Участвующий в деле прокурор поддержал потерпевших и дал заключение об удовлетворении заявленных требований.

Накануне суд, рассмотрев дело, взыскал с ОАО «Российские железные дороги» в пользу родителей и сестры погибшего 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда.

#Новости#РЖД#Компенсация морального вреда#Тюмень#Таня#Общество
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