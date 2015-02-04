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Попасть на службу по контракту скоро станет проще

4 февраля 2015, 14:27
В Госдуму внесен законопроект, который наделит пункты отбора граждан на военную службу по контракту дополнительными полномочиями, позволяющими сократить время принятия решения о годности кандидатов.

Начиная с 2012 года в России осуществляется прием граждан на военную службу по контракту через соответствующие пункты отбора. Но отсутствие у них ряда закрепленных законом полномочий приводило к затягиванию сроков проведения мероприятий отбора.

В случае принятия данного законопроекта полномочия по определению соответствия граждан требованиям военной службы будут возложены на совместные комисии пунктов отбора и военных комиссариатов.

Ранее такими полномочиями были наделены только военкоматы. Уточняется, что порядок проведения медицинского освидетельствования и дактилоскопической регистрации кандидатов на военную службу остается без изменений.

Фото: http://www.marketgid.com

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