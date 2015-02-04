«Нелепые диагнозы» стали причиной роста детского травматизма в ДТП

Рост детского травматизма — проблема для тюменской Госавтоинспекции. Лишь совсем недавно инспекторам удалось «приучить» большинство автомобилистов города к использованию детских удерживающих средств. «Раньше нашей основной проблемой было отсутствие в салоне детских автокресел и ремней безопасности, — рассказывает начальник отдела ГИБДД УМВД России по Тюмени Александр Селюнин, — теперь же практически все ДТП у нас происходят с „пристегнутыми“ детьми, поэтому последствия аварий теперь не такие тяжелые как раньше».
Заметный рост травматизма, по мнению Селюнина, связан, прежде всего, с диагнозами, которые медики ставят попавшим в ДТП малышам. «При осмотре, даже если ребенок практически не получил телесных повреждений, ему ставят диагноз „сотрясение головного мозга под вопросом“ или „ушиб“, — рассказывает начальник отдела городского ГИБДД, — В дальнейшем этот диагноз никак не подтверждается, а ребенок не обращается в поликлинику, тем не менее, это портит нашу статистику, из-за таких записей растет детский травматизм».
Как рассказал представитель Госавтоинспекции, маленьким пассажирам зачастую ставят диагнозы «стресс» или даже «испуг». Такие, по мнению Селюнина, «нелепые диагнозы» наносят больше вреда, чем пользы. Так, всего в прошлом году на территории города произошло 1874 ДТП, в которых пострадало 2565 человек. Между тем, как рассказал Александр Георгиевич, около половины всех пострадавших в авариях получили несерьезные диагнозы: «СГМ под вопросом», «ушиб» или «тупая травма».
«Мы сейчас работаем над этой ситуацией, чтобы врачи впредь не ставили „нелепые диагнозы“ и более качественно проводили осмотры, — говорит Селюнин, — Ведь если брать практически, то теперь дети в ДТП получают не такие тяжелые телесные повреждения, как раньше».
Руководство ГИБДД планирует в ближайшем времени обратиться с этим вопросом к главам города и области, чтобы найти решение проблемы совместными усилиями.