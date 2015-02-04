«Нелепые диагнозы» стали причиной роста детского травматизма в ДТП

Как рассказал представитель Госавтоинспекции, маленьким пассажирам зачастую ставят диагнозы «стресс» или даже «испуг». Такие, по мнению Селюнина, «нелепые диагнозы» наносят больше вреда, чем пользы. Так, всего в прошлом году на территории города произошло 1874 ДТП, в которых пострадало 2565 человек. Между тем, как рассказал Александр Георгиевич, около половины всех пострадавших в авариях получили несерьезные диагнозы: «СГМ под вопросом», «ушиб» или «тупая травма».