В Тюмени ВИЧ-инфицирован каждый сотый

«Среди ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины, средний пораженный возраст 25–39 лет. В 2014 году они занимают 70% зарегистрированных случаев, — отметил он. — Основной путь передачи — внутривенный (около 40%), второе место занимает половой путь — 27% и вертикальный от 1–2 %. Около 30% не удается выяснить, потому что пациенты находятся в розыске».