В Тюмени ВИЧ-инфицирован каждый сотый

За 9 месяцев 2014 года в городе зарегистрировано 690 случаев ВИЧ-инфекции. Темп прироста составил 9,5%. «По уровню зараженности Тюмень занимает третье ранговое место после Тюменского и Тобольского района. По данным Центра профилактики и борьбы со СПИД удельный вес ВИЧ-инфицированных в Тюмени, живущих с 1993 года, составляет 1% — 6 818 человек», — сказал Юрий Гиберт.
Он также добавил, среди причин смерти ВИЧ-инфицированных лидирует СПИД 35%, туберкулез 22,8%, значительно сократилась доля смерти от передозировки, несчастных случаев и насильственной смерти.
«Среди ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины, средний пораженный возраст 25–39 лет. В 2014 году они занимают 70% зарегистрированных случаев, — отметил он. — Основной путь передачи — внутривенный (около 40%), второе место занимает половой путь — 27% и вертикальный от 1–2 %. Около 30% не удается выяснить, потому что пациенты находятся в розыске».
По состоянию на 1 октября 2014 года высокоактивную антиретровирусную терапию получили 1483 ВИЧ- инфицированных жителя. Полный курс химиопрофилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции охвачено 124 пары — мать и дитя.
Фото: whinceight.my1.ru