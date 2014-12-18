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В Тюмени ВИЧ-инфицирован каждый сотый

18 декабря 2014, 10:37
В Тюмени заболеваемость ВИЧ-инфекцией в текущем году выросла на 42% по сравнению с данными 2012 года. Об этом заявил директор департамента здравоохранения администрации города Юрий Гиберт на заседании постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению Тюменской городской думы.
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Тюмень

За 9 месяцев 2014 года в городе зарегистрировано 690 случаев ВИЧ-инфекции. Темп прироста составил 9,5%. «По уровню зараженности Тюмень занимает третье ранговое место после Тюменского и Тобольского района. По данным Центра профилактики и борьбы со СПИД удельный вес ВИЧ-инфицированных в Тюмени, живущих с 1993 года, составляет 1% — 6 818 человек», — сказал Юрий Гиберт.

Он также добавил, среди причин смерти ВИЧ-инфицированных лидирует СПИД 35%, туберкулез 22,8%, значительно сократилась доля смерти от передозировки, несчастных случаев и насильственной смерти.

«Среди ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины, средний пораженный возраст 25–39 лет. В 2014 году они занимают 70% зарегистрированных случаев, — отметил он. — Основной путь передачи — внутривенный (около 40%), второе место занимает половой путь — 27% и вертикальный от 1–2 %. Около 30% не удается выяснить, потому что пациенты находятся в розыске».

По состоянию на 1 октября 2014 года высокоактивную антиретровирусную терапию получили 1483 ВИЧ- инфицированных жителя. Полный курс химиопрофилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции охвачено 124 пары — мать и дитя.

Фото: whinceight.my1.ru

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