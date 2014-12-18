Родительские комитеты ведут войну с Колобком и Чиполлино

Вот уже два года бдительные взрослые защищают детей от вредной информации с помощью специального закона. С 2012 года по инициативе Госдумы вся медиапродукция в обязательном порядке маркируется от «0+" до «18+».
Когда норматив только принимался, критики ехидничали, что под раздачу попадет даже сказка про Колобка. Однако то, что вчера казалось абсурдом, сейчас принимает реальные очертания.
За два года карта книжных скандалов обросла множеством «горячих точек». В Ставрополье изымали из школьных библиотек «хулиганские стихи» Сергея Есенина и мистические произведения Владимира Набокова. В Кемерово запрещали сказки Дмитрия Мамина-Сибиряка, в Москве пытались признать недостаточно патриотичной книгу «Флаги мира».
Многочисленные общественные организации, вооруженные юридическими нормативами, с рвением включаются в заботу о психике подрастающего поколения. В отдельных регионах в детсадах уже пытались ввести цензуру на Ивана Царевича и Серого Волка, из библиотек и книжных магазинов исчезают слишком «натуралистичные» энциклопедии о взаимоотношении полов.
На просторах интернета родился сайт zakon436 (название соответствует номеру федерального закона «О защите детей от воздействия вредной информации»), созданный добровольческим объединением «Ответственные родители». Там вывешен перечень фильмов, мероприятий и книг, которые, по экспертной оценке самих же общественников, нарушают 436-й закон и «вредят хрупкой детской психике».
Так, например, родители считают детскую книгу «Карлсон, который живёт на крыше» Астрид Линдгрен полностью запрещенной. По их мнению, информация, которую несет произведение, отрицает семейные ценности и формирует неуважение к родителям.
Книга «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» Марка Твена оказалась под запретом, т. к. она «способна вызвать у детей желание заниматься бродяжничеством».
В сцене убийства попа Балдой в сказке о попе и о работнике его Балде, а также в сцене убийства царя Додона петушком в сказке о золотом петушке, по мнению авторов сайта, не выполняется условие выражения сострадания к жертве.
Что же касается известной русской народной сказки «Колобок», в ней не выполняется условие торжества добра над злом, т. к. присутствует факт физического насилия над Колобком в эпизоде съедения Колобка Лисой.
Читать сказку «Чиполлино» сайт разрешает лишь с 12 лет, т. к. считает, что насильственные действия стражи в отношении семьи Чиполлоне, портят психику детей.
Фото: http://online.ramki-vip.ru