На депутата Владимира Майера напали с ножом

Отмечается, что раненому депутату удалось добраться до своей машины и скрыться от нападавшего. Как сообщил журналистам данного портала один из медработников, парламентария спасла зимняя одежда, хорошая физическая форма и везение. Сейчас угрозы для его жизни нет.