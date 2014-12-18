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На депутата Владимира Майера напали с ножом

18 декабря 2014, 09:49
В Тобольске совершено покушение на предпринимателя, депутата Тюменской областной Думы Владимира Майера. Злоумышленник напал на него с ножом и нанес несколько ударов.

В Тобольске совершено покушение на предпринимателя, депутата Тюменской областной Думы Владимира Майера. Злоумышленник напал на него с ножом и нанес несколько ударов.

«Предположительно, днем 17 декабря Владимир Майер шел к себе домой. У подъезда к депутату подошел его знакомый. Мужчина неожиданно выхватил нож, которым нанес Владимиру Майеру семь ударов. Преступник бил холодным оружием в область сердца, как считают специалисты, с целью убить», — пишет сайт Тобольск.ру.

Отмечается, что раненому депутату удалось добраться до своей машины и скрыться от нападавшего. Как сообщил журналистам данного портала один из медработников, парламентария спасла зимняя одежда, хорошая физическая форма и везение. Сейчас угрозы для его жизни нет.

Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru источник в правоохранительных органах, экипаж вневедомственной охраны задержал подозреваемого по «горячим следам».

Собранные полицией материалы переданы в следственное управление СК РФ по Тюменской области. Как рассказали в пресс-службе данного ведомства, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

#Новости#Депутаты#Тюменская областная Дума#Покушение на убийство#Таня#Происшествия
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