Ростуризм предложил россиянам самим разбираться с туроператорами

По словам Щегольковой, туристу придется самостоятельно договариваться с требующим доплаты туроператором. При этом она напомнила, что если человек отказывается от тура, то оператор, согласно договорам о реализации турпродукта, может потребовать от него выплату 100-процентного штрафа. «Конечно, турист может судиться, обращаться в Роспотребнадзор, но это длительный процесс, поэтому, чтобы не сорвалась поездка, мы рекомендуем путешественникам доплатить за свой тур, если есть такая возможность», — сказала представитель ведомства.