Ростуризм предложил россиянам самим разбираться с туроператорами

Она рассказала, что, начиная с прошлой недели, Ростуризм регулярно фиксирует случаи, когда операторы пытаются взять доплату с туриста за тур либо предлагают сократить длительность поездки. Представитель ведомства отметила, что это произошло из-за того, что некоторые компании не успели перевести деньги принимающей стороне до скачка курса валют и теперь пытаются решить эту проблему за счет своих клиентов.
По словам Щегольковой, туристу придется самостоятельно договариваться с требующим доплаты туроператором. При этом она напомнила, что если человек отказывается от тура, то оператор, согласно договорам о реализации турпродукта, может потребовать от него выплату 100-процентного штрафа. «Конечно, турист может судиться, обращаться в Роспотребнадзор, но это длительный процесс, поэтому, чтобы не сорвалась поездка, мы рекомендуем путешественникам доплатить за свой тур, если есть такая возможность», — сказала представитель ведомства.
При этом пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина отметила, что в профессиональном объединении туроператоров такие действия со стороны участников рынка «не приветствуют». По ее словам, если турист полностью оплатил свою поездку, то он ничего не должен доплачивать в дальнейшем, если это не предусмотрено в договоре, который он подписывает с туроператором.
При этом Тюрина признала, что если в договоре указано, что стоимость турпакета привязана к изменению валютного курса, то требование доплаты законно. Она призвала российских путешественников внимательно читать договоры при покупке путевки.
Однако если тур оплачен частично, то туроператор может рассчитать вторую часть его стоимости по изменившемуся курсу, подчеркнула пресс-секретарь РСТ. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на ТАСС.
Напомним, в начале торговой сессии 17 декабря курс евро опустился на три рубля, упав до отметки в 81 рубль. Доллар потерял более двух рублей, приблизившись к уровню в 65 рублей. Накануне, 16 декабря, курсы евро и доллара демонстрировали беспрецедентную волатильность, колеблясь в диапазоне около 25 рублей. Евро в определенный момент достигал уровня в 100 рублей, доллар — 80 рублей. К концу сессии рубль заметно укрепился по сравнению с этими минимумами.
Фото: adm.turist.rbc.ru