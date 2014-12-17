Правительство заставит россиян заниматься спортом

Законопроект определяет Всероссийский физкультурно-спортивном комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) как «программную и нормативную основу системы физического воспитания населения». Документ, подготовленный Минспортом, предусматривает создание физкультурно-спортивных клубов «в целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту жительства и работы».
Спортивные клубы, согласно законопроекту, будут функционировать «в форме общественной организации или ассоциаций», при этом основной их задачей станет пропаганда комплекса ГТО и подготовка населения к сдаче соответствующих нормативов.
Документ также определяет меры государственной поддержки клубов, включая их финансирование. Кроме того, законопроект предполагает создание центров тестирования комплекса ГТО, устанавливает государственные гарантии для лиц, готовящихся к сдаче норм, а также для тех, кто успешно прошел испытание.
Законопроект, по мнению его авторов, позволит модернизировать физкультурно-спортивное движение в России и увеличить долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, с 22,5 процентов в 2012 году до 40 процентов в 2020 году.
О намерении возродить нормативы ГТО, которые действовали в СССР с 1931 по 1991 год, заявил 13 марта 2013-го президент Владимир Путин. Тогда же он добавил, что нормативы можно учитывать при поступлении в вузы.
Структура комплекса ГТО, разработанная Минспорта, содержит 11 уровней сложности. Первые пять рассчитаны на школьников, шестой — на молодежь от 18 до 29 лет. Каждый последующий уровень оценивает физическую подготовку людей в возрасте 30–39, 40–49, 50–59, 60–69 и старше 70 лет.
Фото: http://kemcbs.com