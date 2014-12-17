Полиция проверяет неблагополучные семьи

За один день сотрудники тюменской полиции успели посетить 90 родителей (законных представителей), состоящих на профилактическом учете, и 27 подростков. Поставлено на учет две неблагополучные семьи, где родители надлежащим образом не исполняют обязанности по содержанию и воспитанию своих несовершеннолетних детей. К административной ответственности привлечено 16 лиц.
В общеобразовательных учреждениях с учащимися проведены профилактические беседы, направленные на выявление фактов семейного неблагополучия.
«Кроме того, в преддверии подготовки к операции „Семья“ был проведен анализ состояния безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, фактов вовлечения несовершеннолетних в антиобщественную деятельность и попрошайничество. Было проверено 31 место массового пребывания подростков. Уже есть первые результаты», — добавили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.