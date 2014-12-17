Полиция проверяет неблагополучные семьи

За один день сотрудники тюменской полиции успели посетить 90 родителей (законных представителей), состоящих на профилактическом учете, и 27 подростков. Поставлено на учет две неблагополучные семьи, где родители надлежащим образом не исполняют обязанности по содержанию и воспитанию своих несовершеннолетних детей. К административной ответственности привлечено 16 лиц.