Под Тюменью столкнулись две фуры и трактор

Во вторник утром, 16 декабря, на 493 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись две «фуры»: Scania и Renault, и трактор К-700.
Причиной происшествия, по предварительным данным, стало несоблюдение дистанции водителем одного из грузовиков. В результате аварии пострадали двое водителей-дальнобойщиков, 50-ти и 38-летний мужчины. У них ушибы, ссадины и раны от разбившихся стекол, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Всего за прошедшие сутки 11 человек получили травмы в 8-ми дорожных авариях, произошедших в Тюменской области.