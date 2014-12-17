nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Под Тюменью столкнулись две фуры и трактор

17 декабря 2014, 16:15
Во вторник утром, 16 декабря, на 493 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись две «фуры»: Scania и Renault, и трактор К-700.

Во вторник утром, 16 декабря, на 493 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись две «фуры»: Scania и Renault, и трактор К-700.

Причиной происшествия, по предварительным данным, стало несоблюдение дистанции водителем одного из грузовиков. В результате аварии пострадали двое водителей-дальнобойщиков, 50-ти и 38-летний мужчины. У них ушибы, ссадины и раны от разбившихся стекол, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Всего за прошедшие сутки 11 человек получили травмы в 8-ми дорожных авариях, произошедших в Тюменской области.

#Новости#Автомобили#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25