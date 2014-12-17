Под Тюменью столкнулись две фуры и трактор

Причиной происшествия, по предварительным данным, стало несоблюдение дистанции водителем одного из грузовиков. В результате аварии пострадали двое водителей-дальнобойщиков, 50-ти и 38-летний мужчины. У них ушибы, ссадины и раны от разбившихся стекол, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.