Из-за кризиса тюменцы стали покупать только дорогие иномарки

Из-за обвала рубля сразу несколько крупных дилеров на время приостановили продажи автомобилей, объясняя это перерасчетом цен в своих компаниях. Среди них — Major Auto, продающий в том числе BMW, Ford, Honda, Skoda, Nissan, и дилеры BMW «БорисХоф» и «БалтАвтоТрейд-Т».
В автосалонах Тюмени продажи иномарок не остановились — чем воспользовались многие инициативные горожане, изъявившие желание приобрести дорогостоящие иномарки по старой цене, которая с падением курса рубля едва ли не стала ниже, чем у производителя. Поднялся спрос и на автомобили с пробегом именитых европейских марок. В Центре «Автомобильная Ярмарка», например, сейчас настоящий ажиотаж. Как рассказал нам один из менеджеров автосалона, плохие экономические новости только подстегнули желание горожан поскорее обзавестись автомобилем.
А вот в автосалоне «Автомир» наоборот, продажи за последние месяцев резко упали. «Мы специализируемся на многих марках, в числе которых Lifan, BYD, Great Wall, Derways, Chery, Geely, Vortex и Hardy, — рассказывает руководитель отдела продаж Ханлар, — но за последние несколько месяцев покупателей стало намного меньше. Наверное, раза в три».
Похожая ситуация и в автосалоне «Автолайн», специализирующемся на марках Lada, UZ-Daewoo, Hyundai, ТагАЗ, Kia, Chevrolet, Lifan, Chance, VIS. «Спрос значительно упал, и не только в нашем салоне, — сообщила менеджер Галина, — мы не подсчитывали точное количество, но покупатели стали заходить к нам реже раза в два».
Отметим, что по данным аналитического агентства «Автостат», Land Rover в ноябре уже индексировала цены до 15%, с начала декабря 23 автопроизводителя также подняли цены, а представительство Jaguar Land Rover с 19 декабря приостанавливает поставки в Россию.