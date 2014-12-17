Из-за кризиса тюменцы стали покупать только дорогие иномарки

В автосалонах Тюмени продажи иномарок не остановились — чем воспользовались многие инициативные горожане, изъявившие желание приобрести дорогостоящие иномарки по старой цене, которая с падением курса рубля едва ли не стала ниже, чем у производителя. Поднялся спрос и на автомобили с пробегом именитых европейских марок. В Центре «Автомобильная Ярмарка», например, сейчас настоящий ажиотаж. Как рассказал нам один из менеджеров автосалона, плохие экономические новости только подстегнули желание горожан поскорее обзавестись автомобилем.