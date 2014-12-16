Застывшее средневековье — на снимках Романа Комсюкова

И вот в начале зимы Роман решил организовать выставку с этими фотографиями, потому что хотел, чтобы наконец их увидели. На открытие пришло достаточно много людей, в том числе и местные фотографы. Все гости с интересом рассматривали застывшие кадры поединков и мирной жизни средневековых жителей. Еще бы, ведь этот фэндом-клуб — одно из мест Тюмени, где встречаются и общаются реконструкторы и ролевики. Аудитория клуба — одна из причин, по которой Роман выбрал «D20» местом проведения персональной выставки своих работ.