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Застывшее средневековье — на снимках Романа Комсюкова

16 декабря 2014, 17:56
Яркие фотографии, наполненные теплом и светом, любой желающий может увидеть на выставке Романа Комсюкова «Битва Наций моими глазами». Она открылась в пятничный вечер и будет радовать гостей в фэндом-клубе «D20» (Грибоедова, 13) до самого Нового года.
Сюжет
Тюмень

Поводом для выставки стал чемпионат мира по историческим средневековым боям «Битва Наций-2014», проходивший летом в Трогире (Хорватия).Это крупнейший международный фестиваль исторической реконструкции, который ежегодно собирает огромное количество участников из более чем 30 стран мира.

Как признался сам Роман, поездка на чемпионат не была запланировала, все случилось быстро и неожиданно. Он оказался рядом и понял, что просто не может пропустить такое событие. Тем более что ему удалось аккредитоваться в качестве фотографа.

И вот в начале зимы Роман решил организовать выставку с этими фотографиями, потому что хотел, чтобы наконец их увидели. На открытие пришло достаточно много людей, в том числе и местные фотографы. Все гости с интересом рассматривали застывшие кадры поединков и мирной жизни средневековых жителей. Еще бы, ведь этот фэндом-клуб — одно из мест Тюмени, где встречаются и общаются реконструкторы и ролевики. Аудитория клуба — одна из причин, по которой Роман выбрал «D20» местом проведения персональной выставки своих работ.

Он позаботился и об угощениях — гостям предлагали пирог и чай с конфетами. Видео Романа с «Битвы Наций» транслировалось на всю стену и сопровождалось записью игры итальянских музыкантов, с которыми Роман познакомился на чемпионате.

«Битва Наций моими глазами» — первая персональная выставка Романа Комсюкова. Фотограф признался, что идей у него много, дело за малым — воплотить их в жизнь.

#Новости#Выставки#Фотография#Тюмень#Ирина#Культура
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