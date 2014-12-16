Вступил в силу новый регламент по работе ГИБДД с водителями

Первый блок поправок касается процесса видеофиксации. Если раньше регламент требовал от инспекторов, прибывших на место аварии, «принимать меры к сохранности вещественных доказательств, следов, имущества и других предметов, имеющих отношение к ДТП», то теперь ему еще надо позаботиться о «видеорегистраторах и иных технических средствах и зафиксированной ими информации». В свою очередь, если инспектор сам использует видеорегистратор (например, при проведении первичного освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения), то теперь он должен уведомить об этом водителя.