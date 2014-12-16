Вступил в силу новый регламент по работе ГИБДД с водителями

Первый блок поправок касается процесса видеофиксации. Если раньше регламент требовал от инспекторов, прибывших на место аварии, «принимать меры к сохранности вещественных доказательств, следов, имущества и других предметов, имеющих отношение к ДТП», то теперь ему еще надо позаботиться о «видеорегистраторах и иных технических средствах и зафиксированной ими информации». В свою очередь, если инспектор сам использует видеорегистратор (например, при проведении первичного освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения), то теперь он должен уведомить об этом водителя.
Кроме того, ГИБДД теперь будет жестче следить за нарушителями, ездящими на автомобилях с дипломатическими номерами. Теперь инспекторы ДПС смогут проверять иностранцев на состояние опьянения, отстранять владельцев от управления авто, снимать с таких машин номера. В случае, если водитель-дипломат пьян, инспектор должен будет «принять меры к прекращению дальнейшего движения» такого транспорта, а также через дежурную часть «незамедлительно» связаться с диппредставительством. Штрафы, выписанные дипломатам в автоматическом режиме, будут приходить им на общих основаниях. Информация о нарушении будет направляться и в МИД РФ.
Наконец, небольшие изменения произошли и в процессе освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Теперь акт освидетельствования будет составляться в любом случае, независимо от того, был ли в результате теста выявлен алкоголь или нет.
А вот от поправок, согласно которым инспекторы ГИБДД могли бы штрафовать судей и направлять их на освидетельствование, было решено отказаться — они в финальную версию регламента не вошли.