Владимир Якушев: «Коммуналка» должна работать в любых условиях

Меры по стабилизации финансового состояния муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области обсуждались 15 декабря на очередном заседании президиума регионального правительства. Поручение проанализировать ситуацию в ЖКХ и предложить пути решения этой проблемы губернатор Владимир Якушев дал в марте 2014 года.
Заместитель губернатора Вячеслав Вахрин информировал, что из 50 муниципальных предприятий (МУП) в этой сфере с прибылью закончили 2013 год пятнадцать — 30% от общего числа. Из оставшихся 11 предприятий сумели компенсировать убытки за счет предоставления других видов услуг, а 24 — так и остались убыточными.
Общие убытки этих предприятий, сообщил замгубернатора, составили свыше 118 миллионов рублей. Анализ причин их образования выявил две основные группы факторов: недополученные доходы и завышенные расходы. Среди первых Вячеслав Вахрин выделил, к примеру, низкие нормативы за пользование водоразборными колонками и отсутствие заключенных договоров на эту услугу у многих пользователей.
Получается, что в тех населенных пунктах, где централизованное водоснабжение пока не пришло во все дома, муниципальные власти должны организовать работу общедоступных колонок. По нормативу, они должны обеспечивать водой жителей в радиусе 150 метров. Именно эти граждане и должны платить за воду, которую разбирают из конкретной колонки. Но, из нее могут забирать воду и посторонние — например, водители проезжающих машин — которые за воду не платили. (Поэтому, кстати и тариф на воду из колонок заниженный, чтобы обеспечить принцип социальной справедливости).
Люди, живущие рядом с колонками и пользующиеся ими, к сожалению, не всегда заключают договоры с коммунальными предприятиями и платят за использованную воду. Все расходы в таких случаях ложатся на МУП. Примерно такая же схема недополучения доходов и в вопросах вывоза твердых бытовых отходов, особенно в районах новой индивидуальной жилищной застройки (ИЖС).
Желание отдельных граждан «сэкономить», отсутствие заключенных договоров с собственниками домов на вывоз мусора ведут к тому, что коммунальщики вынуждены тратить свои средства на уборку территории. А ведь в ЖКХ работают специалисты, которые хотят получать нормальную зарплату за уже выполненную работу.
Проделав серьезную аналитическую работу специалисты департамента ЖКХ разработали комплекс мер, который позволит уменьшить действие «факторов риска» на доходность предприятий отрасли. Кроме организационной работы, это еще и учеба специалистов, и приобретение новой техники, и многое другое, сообщает пресс-служба главы региона.
«Нужно найти механизмы, которые позволили бы предприятиям жилищно-коммунального хозяйства сохранять доходность, — подчеркнул Владимир Якушев. — Мы находимся в непростой экономической ситуации, но „коммуналка“ должна работать четко, не создавая лишних „точек напряженности“ для людей».
Глава региона также поручил своему заместителю и руководителям соответствующих областных департаментов вернуться к государственной программе развития ЖКХ, чтобы скорректировать ее в соответствии с требованиями настоящего момента. «Сейчас нужно пересмотреть приоритеты и точно рассчитать имеющиеся ресурсы, чтобы программа продолжала работать и в условиях сокращения бюджета», — отметил губернатор.