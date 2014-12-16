Владимир Якушев: «Коммуналка» должна работать в любых условиях

Получается, что в тех населенных пунктах, где централизованное водоснабжение пока не пришло во все дома, муниципальные власти должны организовать работу общедоступных колонок. По нормативу, они должны обеспечивать водой жителей в радиусе 150 метров. Именно эти граждане и должны платить за воду, которую разбирают из конкретной колонки. Но, из нее могут забирать воду и посторонние — например, водители проезжающих машин — которые за воду не платили. (Поэтому, кстати и тариф на воду из колонок заниженный, чтобы обеспечить принцип социальной справедливости).