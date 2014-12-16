Верховный суд признал техпаспорт неофициальным документом

Что это меняет? Прежде всего, наказание для злоумышленников. Дело в том, что кражу в указанном случае надо квалифицировать по части 2 статьи 325 УК. А она предусматривает более щадящее, хоть и уголовное наказание: штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 3 месяцев.