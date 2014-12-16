Верховный суд признал техпаспорт неофициальным документом

Поводом для такого решения послужило дело в отношении нескольких граждан, похитивших автомобиль вместе с документами на него, а также протоколами правонарушений и материалами аварии, произошедшей на дороге.
Суд первой инстанции квалифицировал это дело по части 1 статьи 325 УК — похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов или печатей, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности.
Однако в Верховном суде с такой формулировкой не согласились. Так, свидетельство о регистрации подтверждает соблюдение правил о порядке регистрации автомобиля в ГИБДД, а паспорт транспортного средства предназначен для упорядочения допуска автомобилей к участию в дорожном движении. Эти документы выдаются для реализации гражданами их личных прав. Таким образом, это — важные личные документы, как и паспорт гражданина, но не официальные документы.
Что это меняет? Прежде всего, наказание для злоумышленников. Дело в том, что кражу в указанном случае надо квалифицировать по части 2 статьи 325 УК. А она предусматривает более щадящее, хоть и уголовное наказание: штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 3 месяцев.
Лишения свободы в статье УК за кражу обычного гражданского паспорта, техпаспорта, свидетельства о регистрации не предусмотрено, хотя именно с помощью этих документов можно получить кредит, продать угнанный автомобиль или совершить мошенническую сделку.