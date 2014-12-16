В Тюмени появится памятный знак погибшим в авиакатастрофе

Предложения с пожеланиями об установке памятного знака принимаются до 30 декабря 2014 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 328, тел: (3452) 51-00-84.
2 апреля 2012 года в 7:35 местного времени после выполнения взлета с аэродрома Рощино потерпел катастрофу самолет авиакомпании UTair, выполнявший рейс по маршруту Тюмень — Сургут. Оборвались жизни 33 человек, 10 человек получили серьезные травмы.
Случившаяся трагедия стала общей бедой для всех жителей Тюменской области, последствия крушения самолета так или иначе коснулись многих семей нашего города. Более полутора тысяч человек в первые часы после катастрофы и на протяжении нескольких дней сдавали кровь в больницах города.
Установка памятного знака в Тюмени в виде монументального сооружения с живой аллеей будет являться напоминанием о ценности человеческой жизни в этом мире, а людям будет дана возможность в любое время почтить память погибших.
Инициатор предложения — представитель инициативной группы погибших и потерпевших в авиакатастрофе Т.Ю. Ситникова.