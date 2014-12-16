В Тюмени появится памятный знак погибшим в авиакатастрофе

Случившаяся трагедия стала общей бедой для всех жителей Тюменской области, последствия крушения самолета так или иначе коснулись многих семей нашего города. Более полутора тысяч человек в первые часы после катастрофы и на протяжении нескольких дней сдавали кровь в больницах города.