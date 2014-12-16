Тюменцам открыты новые возможности в получении работы

В настоящее время граждане пенсионного возраста все чаще пытаются найти работу. Желание продолжить трудовую деятельность, получать новые знания в интересных для них областях, совершенствоваться, помогать финансово детям, внукам, общаться, и приобретать новых интересных друзей — вот что движет пожилыми людьми сегодня. Однако, занимаясь вопросами трудоустройства, люди пенсионного возраста сталкиваются с необходимостью овладения новыми профессиональными компетенциями.