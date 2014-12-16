Тюменцам открыты новые возможности в получении работы

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан осуществляется по профессиям, востребованным на региональном рынке труда, таким как машинист крана, водители различных категорий, каменщик, стропальщик, продавец, парикмахер, повар, электромонтер, мастер ногтевого сервиса, охранник и другие.
Свыше 55% безработных граждан обучались под конкретные рабочие места, заключив договоры с предприятиями. В результате из числа безработных граждан, прошедших профессиональную подготовку в текущем году, более 89% уже трудоустроены, в том числе на предприятиях строительства — 24%, торговли и общественного питания — 9%, транспорта — 3%, сельского хозяйства — 6%, бытовых услуг — 14%.
В настоящее время граждане пенсионного возраста все чаще пытаются найти работу. Желание продолжить трудовую деятельность, получать новые знания в интересных для них областях, совершенствоваться, помогать финансово детям, внукам, общаться, и приобретать новых интересных друзей — вот что движет пожилыми людьми сегодня. Однако, занимаясь вопросами трудоустройства, люди пенсионного возраста сталкиваются с необходимостью овладения новыми профессиональными компетенциями.
С целью расширения возможностей для трудоустройства незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, центры занятости населения Тюменской области предлагают данным гражданам государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию по востребованным на региональном рынке труда профессиям с последующим трудоустройством.
Бесплатное профессиональное обучение организуется для незанятых пенсионеров в целях повышения их профессиональной квалификации, в целях изменения профессии, специальности, рода занятий в связи с отсутствием работы.
За 11 месяцев текущего года освоили новую профессию 58 пенсионеров. Наиболее востребованными профессиями стали: администратор салона красоты, парикмахер, охранник, оператор котельной, портной.
Информацию об организации и проведении профессионального обучения граждан пенсионного возраста можно получить в центрах занятости населения по месту жительства. Адреса центров занятости населения, телефоны и часы работы размещены на сайте «Занятость населения Тюменской области».
Фото: http://allelets.ru