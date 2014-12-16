Туристов хотят защитить с помощью закона

Ирина Грязнова отметила, что необходимо также урегулировать действие турагентств. «Следует применить рычаги управления для турагентств такие же, как и для туроператоров. Нужно выбрать механизм управления либо с помощью лицензирования, либо через финансовые гарантии, чтобы уберечь наших граждан от некачественных услуг. Сейчас же турагентства ничем не отличаются от другого юридического лица, например, парикмахерской. Единственным контролирующим органом для них выступает Роспотребнадзор. При этом турагентства не несут финансовой ответственности и выступают посредником между туроператором и клиентом. Кроме того, ни для кого не секрет, что существуют фирмы „подснежники“, которые работают один сезон и исчезают, так и не отправив туристов в путешествие», — подчеркнула она и добавила, что поправки в закон, касающиеся турагентств, требуют более детального проработки и учета мнения всех заинтересованных лиц.