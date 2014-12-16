Туристов хотят защитить с помощью закона

Одна из новых норм предусматривает обязательную выдачу туристу до начала путешествия (не менее чем за 24 часа) билетов «туда — обратно» и документа о бронировании гостиницы. Турист обязательно должен быть проинформирован о возможности добровольно застраховать другие риски, возникающие во время путешествия. Он также имеет право на получение копии свидетельства о внесении сведений о туроператоре в реестр. А на деятельность туроператоров, не включенных в реестр, вообще предлагается установить запрет. Об этом пишет «РИА Новости».
Кроме того, предлагается создать фонд персональной ответственности туроператора выездного туризма, его назначение — финансирование расходов на экстренную помощь туристам конкретного туроператора.
По словам начальника отдела развития туризма департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Ирины Грязновой, внесение поправок в Федеральный закон № 132 «Об основах туристской деятельности в РФ» обусловлены приостановлением работы нескольких крупных туроператоров, среди которых «Нева», «Экспо-тур», «Лабиринт», «ИнтАэр», «Солвекс-Турне», «Южный Крест», «Верса». Сумма убытков, заявленная российским страховщикам по банкротствам турфирм этим летом, превысила 4 миллиарда рублей.
Ирина Грязнова отметила, что необходимо также урегулировать действие турагентств. «Следует применить рычаги управления для турагентств такие же, как и для туроператоров. Нужно выбрать механизм управления либо с помощью лицензирования, либо через финансовые гарантии, чтобы уберечь наших граждан от некачественных услуг. Сейчас же турагентства ничем не отличаются от другого юридического лица, например, парикмахерской. Единственным контролирующим органом для них выступает Роспотребнадзор. При этом турагентства не несут финансовой ответственности и выступают посредником между туроператором и клиентом. Кроме того, ни для кого не секрет, что существуют фирмы „подснежники“, которые работают один сезон и исчезают, так и не отправив туристов в путешествие», — подчеркнула она и добавила, что поправки в закон, касающиеся турагентств, требуют более детального проработки и учета мнения всех заинтересованных лиц.
Пока же новые поправки разрешают действовать турагентствам только от имени туроператора. В обязанности турагента входит: уведомить туроператора о заключении договора с туристом, согласовать с туроператором условия путешествия в соответствии с запросом туриста, передать туроператору полученные от туриста денежные средства.
Фото: travelmaker.com.ua