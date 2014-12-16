Найти своего социального работника стало легко

За определенным адресом закреплен специалист по социальной работе. Чтобы узнать его фамилию, имя, отчество и телефон, необходимо перейти в информационный раздел «Ваш дом». Для этого нужно ввести адрес в поисковую строку на главной странице.
Если адрес набран правильно, система автоматически покажет его на карте. Затем необходимо кликнуть на значок и по ссылке «подробнее» перейти в информационный раздел «Ваш дом». В правом углу между рубриками «Мой квартальный» и «Мой спортивный организатор» открыт новый раздел «Мой социальный работник». Также с работой сайта можно ознакомиться в разделе «О портале» или перейдя по ссылке.
Вы можете обратиться к социальному работнику, если вам требуется помощь в организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и на социальном патронаже. Специалисты помогут в трудоустройстве членов семьи, в оформлении документов для получения семьей мер социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством; в оформлении документов гражданского характера (паспорт, полис, свидетельство о рождении и т.п.); в устройстве несовершеннолетних в детские дошкольные, образовательные, досуговые учреждения.
Фото: http://www.amansaulyk.kz