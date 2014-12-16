Найти своего социального работника стало легко

Вы можете обратиться к социальному работнику, если вам требуется помощь в организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и на социальном патронаже. Специалисты помогут в трудоустройстве членов семьи, в оформлении документов для получения семьей мер социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством; в оформлении документов гражданского характера (паспорт, полис, свидетельство о рождении и т.п.); в устройстве несовершеннолетних в детские дошкольные, образовательные, досуговые учреждения.