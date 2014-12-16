nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На Седова разлилась вода

16 декабря 2014, 13:26
В Тюмени на улице Седова в районе дома № 19 корпус 1 горожанка Елена заметила большой разлив воды. Об этом она сообщила в редакцию NashGorod.ru.

«Разлив воды из-под земли, напор хороший», — сообщила девушка на форуме и подкрепила свои слова видеоматериалом.

В «Тюмень водоканале» пояснили, что работы по устранению этой утечки на водопроводе запланированы на 16 декабря, и они уже идут. Водоснабжение в ближайших домах не отключено. «Бригада планирует выполнить работы без отключения водоснабжения, но, возможно, оно все-таки произойдет на несколько часов — до 4 в единственном доме № 19 корпус 1», — пояснил руководитель пресс-службы компании Иван Камельских.

#Новости#Тюмень Водоканал#Авария на водопроводе#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25