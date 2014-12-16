На Седова разлилась вода

В «Тюмень водоканале» пояснили, что работы по устранению этой утечки на водопроводе запланированы на 16 декабря, и они уже идут. Водоснабжение в ближайших домах не отключено. «Бригада планирует выполнить работы без отключения водоснабжения, но, возможно, оно все-таки произойдет на несколько часов — до 4 в единственном доме № 19 корпус 1», — пояснил руководитель пресс-службы компании Иван Камельских.