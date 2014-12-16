Известная федеральная сеть гриль-баров перевернёт представления о ценах

«Таков наш формат — без пышных интерьеров, светских вечеринок и изысканных блюд, но с приемлемыми ценами и понятной, вкусной едой. По нашему мнению, питание вне дома — это уже не роскошь, а часто необходимость, поэтому это услуга должна быть доступной. Мы объездили много городов, чтобы найти близкое нам по духу заведение, куда можно часто ходить, обедать или ужинать, отдыхать с друзьями. ШашлыкоFF подошёл нам. Когда мы познакомились с командой сети, они рассказали, что такой демократичный формат отдыха, оказывается, имеет огромную востребованность, но не сильно развит в крупных городах. По большому счету, есть либо не очень удобные для отдыха фуд-корты, либо комфортные рестораны и кафе, частые походы в которые может позволить себе не каждый. ШашлыкоFF стал чем-то средним. Именно такого места не хватало, по нашему мнению, и в Тюмени. Теперь оно появилось» — рассказывает Сергей, один из собственников нового заведения.