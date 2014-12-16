Известная федеральная сеть гриль-баров перевернёт представления о ценах

Федеральная сеть появилась в нашем городе благодаря инициативе двух молодых предпринимателей, которые выкупили франшизу.
«Таков наш формат — без пышных интерьеров, светских вечеринок и изысканных блюд, но с приемлемыми ценами и понятной, вкусной едой. По нашему мнению, питание вне дома — это уже не роскошь, а часто необходимость, поэтому это услуга должна быть доступной. Мы объездили много городов, чтобы найти близкое нам по духу заведение, куда можно часто ходить, обедать или ужинать, отдыхать с друзьями. ШашлыкоFF подошёл нам. Когда мы познакомились с командой сети, они рассказали, что такой демократичный формат отдыха, оказывается, имеет огромную востребованность, но не сильно развит в крупных городах. По большому счету, есть либо не очень удобные для отдыха фуд-корты, либо комфортные рестораны и кафе, частые походы в которые может позволить себе не каждый. ШашлыкоFF стал чем-то средним. Именно такого места не хватало, по нашему мнению, и в Тюмени. Теперь оно появилось» — рассказывает Сергей, один из собственников нового заведения.
«По факту мы задаём новый уровень цен на привычные для всех блюда и услуги. Удерживать стоимость и сохранять свои преимущества, в том числе и большие порции, получается только за счёт умелого управления расходами».
В гриль-баре есть все удобства — диваны для больших компаний, бесплатный Wi-FI, обслуживание по стандартам сети и большой выбор блюд — от салатов и супов до стейков и 11 видов шашлыка, которые готовятся из охлажденного, а не замороженного мяса. При этом, например, шашлык из куриной грудки с гарниром и соусом стоит 209 рублей, в меню есть также и лайт-версия за 189 рублей. «По факту мы задаём новый уровень цен на привычные для всех блюда и услуги. Удерживать стоимость и сохранять свои преимущества, в том числе и большие порции, получается только за счёт умелого управления расходами», — рассказывает Артём Жеребцов, руководитель отдела франчайзинга.
Сам гриль-бар работает хоть и в центре, но не на первой линии — по адресу Володарского, 14. Это один из моментов, когда находится компромисс в вопросах экономии — с одной стороны удобство местоположения, с другой — отдаленность от основных больших перекрестков позволяет значительно снизить затраты на помещение, а значит и удержать цены.
Такой демократичный формат отдыха имеет огромную востребованность, но не сильно развит в крупных городах. По большому счету, есть либо не очень удобные для отдыха фуд-корты, либо комфортные рестораны и кафе, частые походы в которые может позволить себе не каждый.
Заведение с первого дня открытия предлагает бизнес-ланчи с 10 до 16 часов дня. В вечернее время до конца декабря действует акция — при заказе горячего блюда напиток в подарок. Забронировать столик можно по телефону: 70-70-33.