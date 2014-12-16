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7,5 тысяч преступлений совершили рецидивисты

16 декабря 2014, 13:34
Сотрудники тюменской полиции, представители регионального управления ФСИН России, следователи и прокуроры приняли участие в заседании межведомственной рабочей группы по противодействию повторной преступности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, по итогам 11 месяцев текущего года в регионе зафиксировано 7540 преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими правонарушения. Это на 1,6% меньше чем в прошлом году. Вместе с тем, число лиц, повторно преступивших уголовный закон, возросло на 398 и составило 6256. Существуют определенные проблемы в социальной адаптации рецидивистов, их трудоустройстве.

На заседании представители различных ведомств обсудили деятельность правоохранительных органов по исполнению законодательства, направленного на профилактику рецидивной преступности, а также проблемы осуществления контроля и профилактической работы в отношении лиц, условно-досрочно освобожденных от отбытия наказания.

«По итогам заседания выработаны дополнительные меры, направленные на повышение эффективности профилактики и противодействия повторной преступности, за их реализацией установлен контроль», — отметили в прокуратуре.

#Новости#Тюменская область#Преступления#Таня#Происшествия
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