7,5 тысяч преступлений совершили рецидивисты

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, по итогам 11 месяцев текущего года в регионе зафиксировано 7540 преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими правонарушения. Это на 1,6% меньше чем в прошлом году. Вместе с тем, число лиц, повторно преступивших уголовный закон, возросло на 398 и составило 6256. Существуют определенные проблемы в социальной адаптации рецидивистов, их трудоустройстве.
На заседании представители различных ведомств обсудили деятельность правоохранительных органов по исполнению законодательства, направленного на профилактику рецидивной преступности, а также проблемы осуществления контроля и профилактической работы в отношении лиц, условно-досрочно освобожденных от отбытия наказания.
«По итогам заседания выработаны дополнительные меры, направленные на повышение эффективности профилактики и противодействия повторной преступности, за их реализацией установлен контроль», — отметили в прокуратуре.