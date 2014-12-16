7,5 тысяч преступлений совершили рецидивисты

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, по итогам 11 месяцев текущего года в регионе зафиксировано 7540 преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими правонарушения. Это на 1,6% меньше чем в прошлом году. Вместе с тем, число лиц, повторно преступивших уголовный закон, возросло на 398 и составило 6256. Существуют определенные проблемы в социальной адаптации рецидивистов, их трудоустройстве.