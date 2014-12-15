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«Зимний спринт» стартует 21 декабря

15 декабря 2014, 10:47
Зимний автоспортивный сезон в Тюмени стартует 21 декабря — на трассе «Мирай Субару» (1 км. Трассы Тюмень — Екатеринбург) состоится первый этап Чемпионата по фигурному вождению автомобиле «Зимний спринт-2014/15» на Кубок СТО «Глушитель».

Первый уик-энд первенства пройдёт в рамках одного дня: в воскресенье, 21 декабря, все желающие смогут выйти на старт заездов на снежно-грунтовой трассе, специально подготовленной близ дилерского центра «Субару».

На протяжении многих лет для поклонников высоких скоростей зимние состязания на озере Алебашево и на трассе «Мирай» являются идеальной возможностью не просто попробовать свои силы в состязаниях и начать любительскую карьеру в автоспорте, но и отточить свои водительские навыки в деле управления машиной в непростых условиях снега и льда. Не станет исключением и сезон-2015, в рамках которого организаторы «Зимнего спринта» проведут несколько этапов.

Старт открытого Чемпионата по скоростному маневрированию на автомобиле «Зимнийый спринт-2014/15» состоится 21 декабря на трассе «Мирай Субару».

Предварительный календарь Чемпионата «Зимний спринт-2014/15»:

I этап: 21 декабря 2014 г. — трасса «Мирай Субару»

II этап: 4 января 2015 г. — трасса оз. Алебашево

III этап: 18 января 2015 г. — трасса «Мирай Субару»

IV этап: 8 февраля 2015 г. — трасса оз. Алебашево

V этап (финал): 22 февраля 2015 г. — трасса «Мирай Субару»

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