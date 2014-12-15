«Зимний спринт» стартует 21 декабря

Первый уик-энд первенства пройдёт в рамках одного дня: в воскресенье, 21 декабря, все желающие смогут выйти на старт заездов на снежно-грунтовой трассе, специально подготовленной близ дилерского центра «Субару».
На протяжении многих лет для поклонников высоких скоростей зимние состязания на озере Алебашево и на трассе «Мирай» являются идеальной возможностью не просто попробовать свои силы в состязаниях и начать любительскую карьеру в автоспорте, но и отточить свои водительские навыки в деле управления машиной в непростых условиях снега и льда. Не станет исключением и сезон-2015, в рамках которого организаторы «Зимнего спринта» проведут несколько этапов.
Старт открытого Чемпионата по скоростному маневрированию на автомобиле «Зимнийый спринт-2014/15» состоится 21 декабря на трассе «Мирай Субару».
Предварительный календарь Чемпионата «Зимний спринт-2014/15»:
I этап: 21 декабря 2014 г. — трасса «Мирай Субару»
II этап: 4 января 2015 г. — трасса оз. Алебашево
III этап: 18 января 2015 г. — трасса «Мирай Субару»
IV этап: 8 февраля 2015 г. — трасса оз. Алебашево
V этап (финал): 22 февраля 2015 г. — трасса «Мирай Субару»