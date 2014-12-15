«Зимний спринт» стартует 21 декабря

На протяжении многих лет для поклонников высоких скоростей зимние состязания на озере Алебашево и на трассе «Мирай» являются идеальной возможностью не просто попробовать свои силы в состязаниях и начать любительскую карьеру в автоспорте, но и отточить свои водительские навыки в деле управления машиной в непростых условиях снега и льда. Не станет исключением и сезон-2015, в рамках которого организаторы «Зимнего спринта» проведут несколько этапов.