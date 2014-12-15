В Тюменскую область чаще всего едут переселенцы из Казахстана и Украины

В рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, 1014 соотечественников переехали в Тюменскую область (с членами семей — 2459 человек), в том числе в 2014 году по 202 (с членами семей 565 человек).