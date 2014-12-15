В Тюменскую область чаще всего едут переселенцы из Казахстана и Украины

В рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, 1014 соотечественников переехали в Тюменскую область (с членами семей — 2459 человек), в том числе в 2014 году по 202 (с членами семей 565 человек).
Как сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области, в лице прибывших соотечественников область получила квалифицированных специалистов, преимущественно заместивших вакансии, длительное время не занятые местным населением.
Участниками программы закрыты 218 вакансий учителей и врачей, 100 вакансий специалистов сельского хозяйства, в том числе 14 агрономов и 13 ветеринарных врачей, 118 вакансий инженерных работников. Еще 26 соотечественников занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью.
Работодатели положительно отзываются о работниках из числа переселенцев, ценят их за профессионализм и трудолюбие.
Вопрос жилищного обустройства каждого кандидата прорабатывается до принятия решения о согласовании участия в программе. Все прибывшие семьи обеспечены жильем.
Фото: kaluga.er.ru