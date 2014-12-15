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В Тюменскую область чаще всего едут переселенцы из Казахстана и Украины

15 декабря 2014, 11:54
В Тюменскую область наибольшее количество соотечественников прибывает из Казахстана (55%), Украины (25%), Узбекистана (5%) и Армении (5%).
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Тюмень

В рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, 1014 соотечественников переехали в Тюменскую область (с членами семей — 2459 человек), в том числе в 2014 году по 202 (с членами семей 565 человек).

Как сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области, в лице прибывших соотечественников область получила квалифицированных специалистов, преимущественно заместивших вакансии, длительное время не занятые местным населением.

Участниками программы закрыты 218 вакансий учителей и врачей, 100 вакансий специалистов сельского хозяйства, в том числе 14 агрономов и 13 ветеринарных врачей, 118 вакансий инженерных работников. Еще 26 соотечественников занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью.

Работодатели положительно отзываются о работниках из числа переселенцев, ценят их за профессионализм и трудолюбие.

Вопрос жилищного обустройства каждого кандидата прорабатывается до принятия решения о согласовании участия в программе. Все прибывшие семьи обеспечены жильем.

Фото: kaluga.er.ru

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