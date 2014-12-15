Разместил фото бывшей в стиле ню и предлагал интим от ее имени

«В августе 2014 года мужчина взломал в социальной сети страничку своей бывшей подруги, с которой ранее встречался, сменил пароль и разместил ее интимные фото. Также он до недавнего времени от ее лица вел переписку с другими пользователями сети, предлагая им оказание различных интимных услуг, указав номер телефона потерпевшей», — рассказали в следственном управлении СК РФ по Тюменской области.