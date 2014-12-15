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Разместил фото бывшей в стиле ню и предлагал интим от ее имени

15 декабря 2014, 16:29
Житель Тюменской области решил отомстить бывшей девушке, взломал ее страницу в соцсети, разместил ее фотографии в стиле ню и предлагал интимные услуги от ее имени.

Житель Тюменской области решил отомстить бывшей девушке, взломал ее страницу в соцсети, разместил ее фотографии в стиле ню и предлагал интимные услуги от ее имени.

«В августе 2014 года мужчина взломал в социальной сети страничку своей бывшей подруги, с которой ранее встречался, сменил пароль и разместил ее интимные фото. Также он до недавнего времени от ее лица вел переписку с другими пользователями сети, предлагая им оказание различных интимных услуг, указав номер телефона потерпевшей», — рассказали в следственном управлении СК РФ по Тюменской области.

Теперь мужчина подозревается по ч.1 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), а также ч.1 ст.138 УК РФ (нарушение тайны переписки). Расследование уголовного дела в его отношении продолжается.

#Новости#Тюменская область#Следственное управление#Таня#Происшествия
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