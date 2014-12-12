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В Тюмени открывается выставка трансформеров

12 декабря 2014, 14:51
Стилизованных киногероев фильмов «Трансформеры» в полный рост можно будет увидеть в торговом комплексе «Орион» (Федюнинского, 43) с 13 декабря по 15 февраля.
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Тюмень

На выставке представлено 12 роботов из металла высотой от 2,5 до 5 метров. Они очень тяжелые — минимальный вес 150 кг, максимальный — 1200 кг.

Изготовлением роботов занимались три умельца из Тюмени. Они сделали их, чтобы принять участие в «Балу роботов» в Москве.

«Делать роботов — дело трудоемкое и дорогостоящее, — рассказал NashGorod.ru создатель трансформеров Виталий Рубанов. — Выставка готовилась около 2,5 лет. Только на материалы для создания одного робота уходило от 2 до 10 тысяч долларов».

Вход на выставку — 200 рублей. Однако для детей-сирот, инвалидов и социально незащищенных слоев населения она бесплатна.

#Новости#Роботы#Выставки#Тюмень#Ирина#Культура
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