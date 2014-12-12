В Тюмени открывается выставка трансформеров

«Делать роботов — дело трудоемкое и дорогостоящее, — рассказал NashGorod.ru создатель трансформеров Виталий Рубанов. — Выставка готовилась около 2,5 лет. Только на материалы для создания одного робота уходило от 2 до 10 тысяч долларов».