В Тюмени открывается выставка трансформеров

На выставке представлено 12 роботов из металла высотой от 2,5 до 5 метров. Они очень тяжелые — минимальный вес 150 кг, максимальный — 1200 кг.
Изготовлением роботов занимались три умельца из Тюмени. Они сделали их, чтобы принять участие в «Балу роботов» в Москве.
«Делать роботов — дело трудоемкое и дорогостоящее, — рассказал NashGorod.ru создатель трансформеров Виталий Рубанов. — Выставка готовилась около 2,5 лет. Только на материалы для создания одного робота уходило от 2 до 10 тысяч долларов».
Вход на выставку — 200 рублей. Однако для детей-сирот, инвалидов и социально незащищенных слоев населения она бесплатна.