Кредит «Доверие» от Сбербанка — под пониженную процентную ставку

Под гарантию АКГ выдается кредит «Доверие» на сумму до 3 миллионов рублей на срок до трёх лет. Кредит должен быть использован на инвестиционные цели (приобретение оборудования, транспортных средств, спецтехники и пр.). Необходимо подтверждение целевого использования кредита.
Обеспечением по кредиту выступает прямая гарантия АКГ на сумму равную 50% от суммы основного долга по кредиту. Дополнительного имущественного обеспечения не требуется.
Срок принятия Сбербанком решения по заявке на кредит составляет не более трёх рабочих дней.
«Предоставление гарантии АКГ дает возможность предпринимателю получить кредит „Доверие“ под пониженную процентную ставку 19% годовых, что на 4 п.п. ниже стандартной ставки на срок от двух до трёх лет и на 3 п.п. — на срок до двух лет. Комиссия Агентства кредитных гарантий составляет 1,25% годовых от суммы предоставленной гарантии», — сообщает директор управления продаж малому бизнесу Западно-Сибирского банка Сбербанка Наталья Жук.
Воспользоваться этим предложением могут предприниматели с хорошей кредитной историей и сроком ведения бизнеса не менее двух лет.
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