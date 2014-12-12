Кредит «Доверие» от Сбербанка — под пониженную процентную ставку

«Предоставление гарантии АКГ дает возможность предпринимателю получить кредит „Доверие“ под пониженную процентную ставку 19% годовых, что на 4 п.п. ниже стандартной ставки на срок от двух до трёх лет и на 3 п.п. — на срок до двух лет. Комиссия Агентства кредитных гарантий составляет 1,25% годовых от суммы предоставленной гарантии», — сообщает директор управления продаж малому бизнесу Западно-Сибирского банка Сбербанка Наталья Жук.