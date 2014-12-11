В Ишиме из-за ошибки врачей малышку пришлось экстренно оперировать

18 июня текущего года в приемное отделение Областной больницы № 4 в г. Ишиме скорая помощь доставила из села Ершово 8-месячную девочку с подозрением на кишечную непроходимость. В связи с некачественным обследованием данное заболевание выявлено не было. Медики выставили диагноз «колики» и, назначив лечение, отправили малышку с мамой домой.