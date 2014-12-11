В Ишиме из-за ошибки врачей малышку пришлось экстренно оперировать

18 июня текущего года в приемное отделение Областной больницы № 4 в г. Ишиме скорая помощь доставила из села Ершово 8-месячную девочку с подозрением на кишечную непроходимость. В связи с некачественным обследованием данное заболевание выявлено не было. Медики выставили диагноз «колики» и, назначив лечение, отправили малышку с мамой домой.
Однако в ночь состояние девочки ухудшилось. 19 июня ее экстренно прооперировали в Ишиме, а 20 июня на реанимобиле доставили в Тюмень, где девочка перенесла еще одну операцию.
В ноябре Ишимская межрайонная прокуратура по просьбе матери обратилась в Ишимский городской суд с иском к лечебному учреждению о взыскании малышке компенсации морального вреда.
Накануне по делу было заключено мировое соглашение, по которому лечебное учреждение добровольно выплачивает девочке 200 тыс. рублей за некачественно оказанную медицинскую помощь. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.
Фото: sunhome.ru