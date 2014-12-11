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Тюменцы стали отказываться от Европы в пользу Азии

11 декабря 2014, 16:23
Тюменцы неохотно покупают туры в Европу, продажи путевок европейского направления заметно упали, об этом заявляют местные турагентства.
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Отдых

«Продажи путевок действительно упали на 20%. Спрос на европейские направления затих, колебания валюты настораживают тюменцев. Мы предупреждаем клиентов, что практичнее сразу оплачивать полную стоимость путевки, потому что курс меняется каждый день и с предоплатой разница может составить 5–10 тысяч рублей», — рассказала руководитель экскурсионного отдела «Глобус Тур» Оксана Котельникова.

По ее словам, среди популярных направлений тюменцев, по-прежнему остаются Вьетнам, Таиланд, Индия, Египет, ОАЭ. «А среди российских — этим летом многие ездили в Краснодарский край и Крым. Правительство выделяло субсидии для поездки на черноморский полуостров, кому-то повезло и они ездили за весьма символическую цену. Думаю, к следующему летнему сезону это направление будет развиваться и туристов будет больше», — добавила она.

Директор туристического агентства «Баргузин» Лидия Фесенко подтверждает, что выгоднее поехать отдыхать в Азию, чем в Европу. «Продажи путевок действительно упали, но на сколько, я не считала. Курс доллара и евро растет, видимо, люди предпочитают вложить деньги в более приоритетные нужды», — сказала она.

Как пояснила директор турагентства «Континент» Марина Омельченко, стоимость путевок азиатского направления снижается. «Принимающая сторона заметно снижает цены. Например, в Египет можно съездить за 50 тысяч рублей на двоих, а в новогодние праздники за 90 тысяч. Естественно это делается, чтобы привлечь туристов, потому что наблюдается некоторый спад. Тюменцы достаточно грамотные, сами смотрят стоимость путевок у туроператора, стараются тщательно планировать свой отпуск, единственное, что их тревожит — это, чтобы не разорились крупные операторы. Но думаю, все будет в порядке», — прокомментировала ситуацию Марина Омельченко.

Она также добавила, что заграничному отдыху существует неплохая альтернатива и не менее интересные экскурсионные туры на новогодние праздники в России. «Стоимость путевок на горнолыжный курорт в Абзаково, который находится под Магнитогорском, в Казахстане вполне доступны и там тоже можно неплохо отдохнуть», — резюмировала она.

С предложениями тюменским турагентств вы можете ознакомиться в разделе «Новогодние каникулы» спецпроекта NashGorod.ru.

Фото: massanet.ru

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