Тюменцы стали отказываться от Европы в пользу Азии

Как пояснила директор турагентства «Континент» Марина Омельченко, стоимость путевок азиатского направления снижается. «Принимающая сторона заметно снижает цены. Например, в Египет можно съездить за 50 тысяч рублей на двоих, а в новогодние праздники за 90 тысяч. Естественно это делается, чтобы привлечь туристов, потому что наблюдается некоторый спад. Тюменцы достаточно грамотные, сами смотрят стоимость путевок у туроператора, стараются тщательно планировать свой отпуск, единственное, что их тревожит — это, чтобы не разорились крупные операторы. Но думаю, все будет в порядке», — прокомментировала ситуацию Марина Омельченко.