Отрасли теплоснабжения нужны инвесторы

Основной инструмент развития территорий — схема теплоснабжения. В 2013 году было принято постановление правительства России, где прописаны правила, какой должна быть схема теплоснабжения. «Схема прописывает на 15 лет вперед, какие источники тепловой энергии будут работать в городе, какие должны быть построены, реконструированы (и как) или ликвидированы, как должна быть перераспределена нагрузка между источниками, какое должно быть подключение, какие нужны мероприятия тепловых сетей, чтобы обеспечить надежность и эффективность системы. Этот документ влияет на тарифы, показывает общую ситуацию и то, как будет развиваться тепловой бизнес», — объяснил директор невского филиала ОАО «ВНИПИэнергопром» Андрей Чистович. Участники круглого стола отметили, что эти схемы в каждом регионе делают различные подрядчики, иногда совсем не профильные, поэтому эти схемы, порой, неверные, и корректировать их придется долго. Напомним, в Тюмени схему теплоснабжения на 2014–2028 годы не приняли в прошлом году, обнаружив в ней массу недочетов.