Отрасли теплоснабжения нужны инвесторы

Последние изменения законодательства в сфере теплоснабжения обсудили эксперты и специалисты отрасли на круглом столе «Теплоснабжение в России — время перемен» в Екатеринбурге 5 декабря.
Сегодня 30% теплосетей России нуждается в перекладке, сообщил со ссылкой на данные Росстата член рабочей группы по формированию законодательных инициатив и поддержке предпринимательства экспертного совета при председателе комитета Госдумы по энергетике Роман Разоренов. «Но технических проблем теплоснабжения сегодня нет. Есть финансовые», — сказал он и привел сумму задолженности по ЖКХ за 2013 год — это 132 млрд рублей.
Законодателями предполагается появление единой теплоснабжающей организации (ЕТО) — единого ответственного в каждой системе централизованного теплоснабжения, который будет отвечать перед всеми, в том числе и потребителями. «ЕТО — организация, которая определяет справедливые цены для потребителей на основе тарифов, цен альтернативной котельной. Основные задачи ЕТО — переход к свободному регулированию в части затрат на тепло, постепенный отказ от тарифного регулирования», — пояснил начальник управления перспективного развития НП «Совет рынка» Роман Громов.
«Государство не может больше содержать сети как раньше, поэтому нужно создать стимул для привлечения инвесторов», — сообщил эксперт аналитического центра при правительстве РФ Евгений Гашо. На это и направлена реформа теплоснабжения.
«Нужно понимать, что альткотельная — это неточная цена, это лишь индикатив, который определен из данных: стройка, цена, эксплуатация, топливо, включая коэффициенты. Важно, что ею определен порядок определения цен для потребителя и уровень конечной стоимости. Удивительная картина: когда ее наложили на карту России, выяснилось, что в 60% городов цена выше предельного уровня. Так, выше этого уровня цена в малых городах, поэтому по этой модели в них цена замораживается и расти не может. А там, где она ниже, ее нужно привести к обоснованному уровню. Понятные правила игры, при которых в отрасль придут инвесторы», — считает вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности ОАО «Фортум» Парвиз Абдушукуров.
Основной инструмент развития территорий — схема теплоснабжения. В 2013 году было принято постановление правительства России, где прописаны правила, какой должна быть схема теплоснабжения. «Схема прописывает на 15 лет вперед, какие источники тепловой энергии будут работать в городе, какие должны быть построены, реконструированы (и как) или ликвидированы, как должна быть перераспределена нагрузка между источниками, какое должно быть подключение, какие нужны мероприятия тепловых сетей, чтобы обеспечить надежность и эффективность системы. Этот документ влияет на тарифы, показывает общую ситуацию и то, как будет развиваться тепловой бизнес», — объяснил директор невского филиала ОАО «ВНИПИэнергопром» Андрей Чистович. Участники круглого стола отметили, что эти схемы в каждом регионе делают различные подрядчики, иногда совсем не профильные, поэтому эти схемы, порой, неверные, и корректировать их придется долго. Напомним, в Тюмени схему теплоснабжения на 2014–2028 годы не приняли в прошлом году, обнаружив в ней массу недочетов.
Добавим, что схема теплоснабжения постоянно требует актуализации — сравнение с тем, что сделано, уточнение данных.
Система теплоснабжения — сложный организм. И в нем сегодня достаточно сложных моментов. Тем не менее, оставить систему такой, какая она есть сегодня, невозможно, считают участники круглого стола, и нужно что-то предпринимать.
«Важность реформы российской теплоснабжения трудно переоценить. Она касается каждого потребителя, который устал оплачивать неэффективность отрасли. Правительством одобрена реформа тепла. Ситуацию нужно менять, чтобы окончательно не потерять отрасль. Мы верим в перспективу ее развития и прикладываем немалые усилия для улучшения теплоснабжения в городах присутствия — Челябинске, Озерске, Тюмени», — отметил Парвиз Абдушукуров.
Завершился круглый стол подведением итогов конкурса на тему теплоснабжения среди журналистов.
«Без участия самого потребителя достичь результатов реформы невозможно. Необходимо развитие этой темы в средствах массовой информации и поддержка подобных конкурсов, ценных своей просветительской направленностью», — поддержал мероприятие вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности ОАО «Фортум» Парвиз Абдушукуров.
«Считаю, что общество практически не получает информации о происходящих в отрасли теплоснабжения процессах, хотя это напрямую касается каждого. Даже сложилось некое упрощенное житейское понимание, можно сказать штамп о „монополистах, лишающих людей практически бесплатной в прошлом тепловой энергии“. Но отрасль давно существует в рыночных условиях, и работающие там люди самоотверженно стараются обеспечить надежное и качественное теплоснабжение. Информационная открытость отрасли необходима, и нужно отметить большую работу, проводимую в этом направлении компанией „Фортум“. Проведенный конкурс журналистов „Теплоснабжение в России — время перемен“ лишь часть этой большой и нужной работы, и он, несомненно, полезен всей отрасли. Надеюсь, что эта работа будет с тем же успехом продолжена», — отметил вице-президент НП «Российское теплоснабжение» Юрий Яровой.