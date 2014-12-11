Автобус-«гармошка» и Priora столкнулись на Широтной

«Ехали 70 км/ч, но при столкновении был такой скрежет, что думала „Ладу“ в кого-то еще вдавили. Пострадавших в автобусе нет. Из Lada Priora выскочил только водитель, пассажиров вроде в машине не было» — пишет тюменка под ником Chocoladka на городском автофоруме. В областном Управлении ГИБДД подтвердили, что в ДТП никто не пострадал, причины происшествия выясняются.