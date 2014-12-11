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Автобус-«гармошка» и Priora столкнулись на Широтной

11 декабря 2014, 10:42
Сегодня утром, 11 декабря, на перекрестке улиц Широтная и Монтажников столкнулись рейсовый автобус № 25 и Lada Priora. Автобус двигался не по выделенной полосе, а в среднем ряду.

Сегодня утром, 11 декабря, на перекрестке улиц Широтная и Монтажников столкнулись рейсовый автобус № 25 и Lada Priora. Автобус двигался не по выделенной полосе, а в среднем ряду.

Водитель легкового автомобиля поворачивал, когда в него врезался автобус. Удар пришелся на правый бок легкового автомобиля. Машины полностью перегородили одну из полос, вызвав утром затруднения для других автомобилистов.

«Ехали 70 км/ч, но при столкновении был такой скрежет, что думала „Ладу“ в кого-то еще вдавили. Пострадавших в автобусе нет. Из Lada Priora выскочил только водитель, пассажиров вроде в машине не было» — пишет тюменка под ником Chocoladka на городском автофоруме. В областном Управлении ГИБДД подтвердили, что в ДТП никто не пострадал, причины происшествия выясняются.

#Новости#Автомобили#Автобусы#Транспорт#Маша#Общество
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