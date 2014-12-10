Тюменцы из-за кризиса все чаще ищут подработку на стороне

Как отмечают авторы опроса, по сравнению с аналогичным исследованием 2012 года количество совмещающих фриланс с основной работой значительно увеличилось: тогда дополнительный источник дохода искал каждый третий респондент. При этом 11% опрошенных признались, что ищут способ подработать исключительно из-за нестабильной экономической ситуации в стране, пытаясь таким образом перестраховаться и скопить денег на черный день. Двумя годами ранее этот пункт опроса не выбрал ни один из участников исследования.