Тюменцы из-за кризиса все чаще ищут подработку на стороне

Как отмечают авторы опроса, по сравнению с аналогичным исследованием 2012 года количество совмещающих фриланс с основной работой значительно увеличилось: тогда дополнительный источник дохода искал каждый третий респондент. При этом 11% опрошенных признались, что ищут способ подработать исключительно из-за нестабильной экономической ситуации в стране, пытаясь таким образом перестраховаться и скопить денег на черный день. Двумя годами ранее этот пункт опроса не выбрал ни один из участников исследования.
По словам директора уральского филиала компании HeadHunter Анны Хвостовой, наиболее распространенными причинами для подработки является нехватка заработной платы, получаемой по основному месту, а также подвернувшаяся возможность, от которой не хотелось отказываться. Дополнительный отпечаток на этот процесс накладывает непростая экономическая ситуация в стране.
По данным HeadHunter, средняя заработная плата, которую сейчас предлагают работодатели в Тюмени, составляет 32 тысяч рублей. Соискатели при поиске работы в среднем рассчитывают на 35 тысяч.