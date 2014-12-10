Тюменца будут судить за экстремистский ролик в соцсети

4 февраля 2013 года Лохманов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил видеоклип под названием «Последнее интервью приморских партизан», который решением Канавинского районного суда Нижнего Новгорода от 7 марта 2012 года был признан экстремистским.
«В нем содержались призывы к вооруженной борьбе против сотрудников правоохранительных органов РФ, оправдание применение к ним насилия. Кроме того, интервью возбуждало вражду и ненависть к правоохранителям», — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.
Там напомнили, что в апреле 2014 года в Приморье был вынесен приговор участникам банды «приморских партизан», которые совершили ряд убийств и нападений на сотрудников правоохранительных органов. Трое бандитов были приговорены к пожизненному заключению, еще трое — осуждены к длительным срокам заключения — от 8 лет 2 месяцев до 25 лет.
Размещенная в интернете видеозапись попала в поле зрения сотрудников Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Тюменской области и вскоре оперативники вышли на Лохманова.
В ходе следствия тюменец удалил видеоролик со своей страницы.
Сегодня материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.