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Тюменца будут судить за экстремистский ролик в соцсети

10 декабря 2014, 15:26
Прокуратура Ленинского округа г. Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего Андрея Лохманова. Он обвиняется по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с использованием сети Интернет).
Сюжет
Тюмень

4 февраля 2013 года Лохманов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил видеоклип под названием «Последнее интервью приморских партизан», который решением Канавинского районного суда Нижнего Новгорода от 7 марта 2012 года был признан экстремистским.

«В нем содержались призывы к вооруженной борьбе против сотрудников правоохранительных органов РФ, оправдание применение к ним насилия. Кроме того, интервью возбуждало вражду и ненависть к правоохранителям», — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.

Там напомнили, что в апреле 2014 года в Приморье был вынесен приговор участникам банды «приморских партизан», которые совершили ряд убийств и нападений на сотрудников правоохранительных органов. Трое бандитов были приговорены к пожизненному заключению, еще трое — осуждены к длительным срокам заключения — от 8 лет 2 месяцев до 25 лет.

Размещенная в интернете видеозапись попала в поле зрения сотрудников Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Тюменской области и вскоре оперативники вышли на Лохманова.

В ходе следствия тюменец удалил видеоролик со своей страницы.

Сегодня материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.

#Новости#Экстремизм#Тюмень#Таня#Происшествия
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