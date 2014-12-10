Тюменца будут судить за экстремистский ролик в соцсети

Там напомнили, что в апреле 2014 года в Приморье был вынесен приговор участникам банды «приморских партизан», которые совершили ряд убийств и нападений на сотрудников правоохранительных органов. Трое бандитов были приговорены к пожизненному заключению, еще трое — осуждены к длительным срокам заключения — от 8 лет 2 месяцев до 25 лет.