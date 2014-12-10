Тюменские скалолазы-«скоростники» завоевали Кубок России

Среди мужчин на этом этапе победу праздновал местный спортсмен Антон Поляков. В финале соревнований свердловчанин опередил Максима Дьячкова из Воронежа. В сражении за бронзу удача оказалась на стороне титулованного скалолаза из Башкортостана Евгения Вайцеховского, который опередил тюменца Александра Шикова. Его земляки — Евгений Асташкин и Арсений Шевченко — стали пятым и девятым cоответственно.
В общем мужском зачете впервые в своей карьере обладателем Кубка России стал Александр Шиков. 17-летний воспитанник заслуженного тренера России Сергея Сергеева набрал 229 баллов по итогам соревновательного сезона. В тройке призёров финишировали Поляков (228 баллов) и Вайцеховский (226).
Женская часть программы Кубка России на Урале завершилась неожиданным триумфом местной спортсменки Евгении Лапшиной. Ей удалось в решающей стадии турнира оказаться быстрее действующей чемпионки Европы из Красноярского края Анны Цыгановой. Бронза досталась Светлане Мотовиловой из Тюмени. Рекордсменка планеты Юлия Каплина завершила соревнования лишь на десятом месте. Но этот результат не помешал воспитаннице Сергеева стать победительницей общего зачёта Кубка России. Юлия на шесть очков превзошла достижение Елены оказалось 164 очка. Третьей стала Лапшина (152).