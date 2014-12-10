Тюменские скалолазы-«скоростники» завоевали Кубок России

Среди мужчин на этом этапе победу праздновал местный спортсмен Антон Поляков. В финале соревнований свердловчанин опередил Максима Дьячкова из Воронежа. В сражении за бронзу удача оказалась на стороне титулованного скалолаза из Башкортостана Евгения Вайцеховского, который опередил тюменца Александра Шикова. Его земляки — Евгений Асташкин и Арсений Шевченко — стали пятым и девятым cоответственно.