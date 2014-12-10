Региональные власти сократят субсидии для местных туроператоров

Как пишет ТАСС, это связано с вступлением новых правил, которые ужесточают требования к туроператорам, организующих отдых детей и молодежи.
«К примеру, организаторы во время экскурсий должны использовать автобусы не старше 5 лет с сопровождением патруля ГИБДД, а во время поездки с детьми должен находиться медик», — сказала Ирина Грязнова и добавила, что в теории, это может и хорошо, но необходимо сопоставлять желаемое с возможным.
Она отметила, что турфмирмы, работающие с детьми, оказались в непростом положении из-за того, что страховые компании не спешат предоставлять им финансовые гарантии на следующий год. «Таким образом, количество турфмир, которые заявятся на получение субсидий, может сократиться», — пояснила Грязнова.
По ее словам, областная Ассоциация туроператоров направила в правительство РФ предложения о смягчении правил по организации детского отдыха. Этот вопрос находится в проработке. «На наш взгляд, лучше бы увеличили стаж водителя автобуса, — сказала Грязнова. — Если ситуация изменится, то, возможно, мы снова увеличим объем субсидий».
В Тюменской области поддержка предприятий туриндустрии осуществляется в рамках госпрограммы «Основные направления развития внутреннего и въездного туризма» на 2014–2016 годы. Предприятиям возмещается часть затрат, связанных с организацией экскурсионных программ для школьников Тюменской области, в размере 50% от предельных тарифов на перевозку пассажиров в междугородных маршрутах.
«Программа работает уже три года. Более тысячи ребят отдохнули в разных городах России и юга Тюменской области по заниженным ценам. Школьник ездят в Тобольск, Чикчу, Турнаево, Ялуторовск и в Тюмени на горячие источники», — отметила Ирина Грязнова и добавила, что рассматривается вопрос предоставления туристических путевок для детей из разных муниципальных образований области, например, из села Упорово.
Фото: say.tv/day_block