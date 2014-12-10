Региональные власти сократят субсидии для местных туроператоров

«К примеру, организаторы во время экскурсий должны использовать автобусы не старше 5 лет с сопровождением патруля ГИБДД, а во время поездки с детьми должен находиться медик», — сказала Ирина Грязнова и добавила, что в теории, это может и хорошо, но необходимо сопоставлять желаемое с возможным.