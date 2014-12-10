Проблемы в законодательстве могут привести к бунту медработников

Как сообщает Национальная медицинская палата, в их число входят медицинские работники, оказывающие скорую медицинскую помощь, специалисты отделений реанимации, интенсивной терапии, операционных, медицинский персонал, осуществляющий диагностику и лечение с помощью медицинской аппаратуры.
«Если срочно не исправить практическое исполнение этого закона бунт в здравоохранении будет похлеще, чем прошедшие митинги медицинских работников по России, — такую оценку ситуации дает президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. — Многие специальности будут лишены существующих льгот за вредные условия труда, включая надбавки к зарплате, дополнительный отпуск и пенсионные льготы. Из вредных факторов исключена работа с гноем, кровью и психо-эмоциональный фактор. Это касается хирургов, анестезиологов, реаниматологов и врачей других специальностей. На фоне существующей кадровой катастрофы, отмена существующих льгот, сделает эти специальности еще менее привлекательными и приведет к мощному недовольству в медицинском сообществе».
Сложившаяся ситуация вызвана тем, что до сих пор не разработан ряд дополнительных положений к закону. Если раньше работники могли претендовать на дополнительные выплаты за работу в особо опасных и тяжелых условиях труда, а также на предоставление длительного отпуска, а конкретный размер оплаты и дни дополнительного отпуска устанавливались в соответствии с должностями, то теперь, в конкретный размер компенсаций устанавливается непосредственно работодателем с учетом результатов специальной оценки условий труда (СОУТ).
Специальная оценка условий труда работников проводится специализированной организацией. Вместе с тем, постановлением Правительства РФ № 290 был определён общий перечень рабочих мест, в отношении которых СОУТ проводится с учётом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей. В него вошли рабочие места медицинских работников, работающих в определённых условиях. Согласно закону «Об специальной оценки условий труда» до 1 января 2015 г. Министерство труда и социальной защиты РФ должно было утвердить особенности проведения специальной оценки условий труда в отношении предусмотренных перечнем, утвержденным настоящим постановлением, рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности. Этого сделано не было.
Также решение этого вопроса не может быть урегулировано другими нормативными актами. Постановление Правительства РФ «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда» утратило силу в связи с неисполнением Министерством здравоохранения и социального развития обязательств установить в 6-месячный срок сокращенную продолжительность рабочего времени, минимальную продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, минимальный размер повышения оплаты труда, а также условия предоставления указанных компенсаций.
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