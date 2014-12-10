Маткапитал можно будет направить на покупку машины

Как сообщается на сайте правительства, такое поручение он дал по итогам совещания о поддержке российского рынка автотехники. Как сообщает «Лента. Ру», заниматься проработкой этого вопроса поручено министру труда Максиму Топилину, министру промышленности и торговли Денису Мантурову, министру финансов Антону Силуанову, а также главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву. Отчет о проделанной работе должен быть представлен до 12 февраля 2015 года.
В середине августа 2014-го газета «Известия» писала, что члены Общественной палаты России направили письмо на имя Мантурова с просьбой рассмотреть возможность расширения действия маткапитала. В частности, в послании предлагалось использовать эти средства на покупку машины для нужд семьи.
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Претендовать на маткапитал, размер которого сейчас составляет 429 тысяч рублей, могут женщины, родившие или усыновившие более одного ребенка. Средства могут быть использованы на оплату образования ребенка, формирование накопительной части трудовой пенсии матери и для погашения ипотечных кредитов, а также на улучшение жилищных условий.
Программа завершается 31 декабря 2016 года. В то же время в правительстве неоднократно звучали предложения продлить ее срок. В частности, в конце ноября вице-премьер Ольга Голодец высказывалась за продление программы как минимум на 5 лет. В то же время в начале октября Минэкономразвития предложило остановить выдачу маткапитала, чтобы сэкономить 300 миллиардов рублей в год.
Фото: hodel.ru