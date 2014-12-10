Маткапитал можно будет направить на покупку машины

Программа завершается 31 декабря 2016 года. В то же время в правительстве неоднократно звучали предложения продлить ее срок. В частности, в конце ноября вице-премьер Ольга Голодец высказывалась за продление программы как минимум на 5 лет. В то же время в начале октября Минэкономразвития предложило остановить выдачу маткапитала, чтобы сэкономить 300 миллиардов рублей в год.