Тюменские биатлонистки взяли две медали во втором спринте на Кубке России

Спортсменки бежали спринт второй раз в рамках этих соревнований. 5 декабря Ирина Трусова показала лучший ход, однако, допустила два промаха на огневом рубеже. На этот раз спортсменка была неточна всего один раз. Кристина Смирнова же закрыла все мишени, однако, проиграла Ирине 9,2 секунды. Третье место заняла Екатерина Крылаткова из Свердловской области, которая также не допустила ни одного промаха в стрельбе.
Пятой в гонке стала еще одна тюменка Екатерина Муралеева. Кристина Ильченко показала превосходные скоростные качества, однако, ее подвела стрельба — спортсменка допустила сразу шесть промахов на огневом рубеже и в итоге стала лишь 21-ой. Всего же на старт соревнований вышли 58 биатлонисток.
Среди юниорок в этот день лучший результат в тюменской сборной показала Виктория Сливко — она стала четвертой. Выиграла же гонку Елена Кручинина из Мордовии. Она с одним промахом обошла на 4,7 секунды соперницу из Красноярского края Наталью Гербулову. Третье место досталось Тамаре Ворониной из Свердловской области.