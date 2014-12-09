Тюменские биатлонистки взяли две медали во втором спринте на Кубке России

Спортсменки бежали спринт второй раз в рамках этих соревнований. 5 декабря Ирина Трусова показала лучший ход, однако, допустила два промаха на огневом рубеже. На этот раз спортсменка была неточна всего один раз. Кристина Смирнова же закрыла все мишени, однако, проиграла Ирине 9,2 секунды. Третье место заняла Екатерина Крылаткова из Свердловской области, которая также не допустила ни одного промаха в стрельбе.